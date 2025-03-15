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Для поездки в эту страну виза не понадобится — власти договорились

Россия и Китай обсуждают введение безвизового режима между странами

Визовый режим между Россией и Китаем оптимизируют, в результате поездки между двух стран станут для туристов более удобными. Об этом заявил временный поверенный в делах посольства КНР в РФ Чжан Вэй.

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«Мы хотим сделать поездки более удобными для граждан обеих стран, чтобы они почаще встречались, ездили друг к другу. Это только полезно. Я думаю, что это тоже желание каждого гражданина Китая и России. Но мы сейчас обсуждаем эти вопросы, постараемся оптимизировать визовый режим, создать более благоприятные условия для поездок граждан двух стран и расширения обменов и сотрудничества», – подчеркнул дипломат.

Стоит отметить, что в рамках соглашения об облегчении поездок граждан от 2013 года предусматривается упрощенный порядок оформления виз. Кроме того, действует соглашение о взаимной отмене визовых требований со специальными административными районами КНР Гонконг и Макао. В 2023 году обе страны возобновили действие двустороннего межправсоглашения РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках.

Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 15
15.03.2025 
Фото:АГН «Москва»
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