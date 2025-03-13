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Мокрый снег и «минус»: в этих регионах будет скользко!

«Автодор» предупредил об ухудшении погодных условий в нескольких областях РФ

Государственная компания «Автодор» опубликовала очередной прогноз погоды, и в этот раз очевидно, что весенняя распутица осложнит жизнь водителям в нескольких регионах страны. Во-первых, 13 и 14 марта особенно внимательными следует быть водителям в Ленинградской области – там ожидается мокрый снег.

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Во-вторых, в пятницу 14 марта в Новгородской и Тверской областях в утренние часы прогнозируется очень сильный мокрый снег с переходом в обильный снегопад – высота снежного покрова составит около 10 см. При этом температура будет колебаться от +1 до -2°С.

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Очевидно, что в таких условиях вождение автомобиля потребует от автомобилистов предельной собранности и аккуратности – особенно тех, кто выезжает на загородные трассы. «Автодор» и издание «За рулем» просят водителей быть внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Если в дороге потребовалась помощь, аварийных комиссаров можно вызвать по короткому номеру *2323.

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Источник: Автодор

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Иннокентий Кишкурно
Фото:СПб ведомости/ТАСС
13.03.2025 
Фото:СПб ведомости/ТАСС
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