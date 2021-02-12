Как ездить в снегопад: 11 приемов

В Москве пробки уже 10 баллов, города Центра России засыпает снегом — обещают до 30 см осадков до конца недели, на дорогах множество мелких аварий.

1. Угол-шоу

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Между полосами движения на дороге, прочищенными коммунальщиками или раскатанными шинами, нередко остаются снежные переметы или наносы (невысокие сугробы). А всем хотя бы иногда приходится менять ряд движения. Чтобы не случилась какая-нибудь оба-на, нужно правильно выбирать угол въезда в перемет и выезда. Чем острее будет угол, под которым вы въедете на заснеженный участок, и выедете с него, тем лучше. То есть и въезжать, и выезжать нужно максимально плавно.

2. Да будет свет!

Пункт 19.5 ПДД РФ говорит, что в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. Коварное «или», ведь при включении ДХО задние фонари не светятся, и если снег плотный, густой, вашу машину сзади видно гораздо хуже, чем с включенными габаритами. Пожалуйста, включайте в снегопад именно ближний свет! Можно и с противотуманками : ПДД (п.19.4) разрешают.

3. Дело времени

В такой снегопад даже на обычный маршрут стоит заложить в полтора-два раза больше времени . Затруднений на дороге будет масса: мелкие ДТП, неработающие светофоры, забитые поперечным транспортом перекрестки, колонны снегоуборочной техники. Думаете, приедете заранее? Это вряд ли.

4. На дистанции пятерка первачей

Даже при таких дорожных условиях многие водители жмутся друг к другу. И бьются из-за этого, создавая всем проблемы. А ведь достаточно соблюдать боковой интервал и дистанцию (как предписывают ПДД). Интервал зависит от ширины вашей машины и полосы движения. А что касается дистанции, то правило трех секунд работает всегда.

5. Ряд ты мне или не ряд?

Многие городские водители теряются, начинают смещаться по дороге или занимать две полосы разом, если не видят разметку (а в сильный снегопад это обычное явление). Сориентироваться очень просто, если смотреть на знаки направления движения, развешанные по полосам над дорогой. Нет знаков — нужно вспомнить, что ширина дорожной полосы в городе составляет 2,75–3 метра, и прикинуть, сколько трехметровых полос может быть на дороге, по которой вы едете.

вице-чемпион России по ралли:

— Я напомню про новую фишку наших снегоуборщиков — сгребать огромные сугробы и оставлять их без присмотра в правой полосе при ограниченной видимости, вызванной снегопадом. Можно очень «дорого» в такой воткнуться.

Но вообще, главный принцип в снегопад — никуда не торопитесь. В условиях плохого сцепления колес с дорогой как никогда работает поговорка «тише едешь — дальше будешь».





6. Сектор газа

Автоспортсмены и опытные водители знают, что автомобиль практически никогда не сносит и не заносит «на ровном газу». Срывы в скольжение случаются при резком нажатии педали акселератора или резком торможении. Отсюда правило: нажимать педаль газа плавно, так же максимально плавно тормозить. А если вас все-таки занесло (на переднем приводе), газ нужно использовать для стабилизации. Не тормозить, а нажимать педаль акселератора . Да, вопреки инстинктам.

7. Поворачивай! Поворачивай!

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А вот на поворотах лишний газ может сослужить плохую службу: автомобиль вынесет на встречную полосу. Поэтому повороты, особенно незнакомые, лучше брать аккуратно, на ровном газу, сбрасывая газ до поворота и добавляя после. Траекторию движения выбираем так, чтобы в повороте не приходилось доворачивать руль .

8. Крепче за баранку держись!

Сжимать руль так, чтобы белели пальцы, — вредно. Но еще хуже крутить баранку одним пальцем. Снос или занос может случиться в любой момент: одной рукой вы не сможете скорректировать направление движения, а положить на руль вторую не успеете.

9. Белый враг

Даже если у вас кроссовер или внедорожник, в глубокий снег лучше не лезть, по возможности сугробы объезжать. Вы можете недооценить глубину снега и застрять или принять старый, смерзшийся снег за свежий, рыхлый, и повредить машину.

Евгений Васин, заслуженный мастер спорта, обладатель кубка Европы, призер ралли Монте-Карло: Колейность и снежные переметы на дорогах снижают эффективность маневра. Любое сопротивление на передней оси может вызвать увод автомобиля с траектории движения или занос задней оси. Поэтому при перестроении и обгонах не следует поворачивать руль на большой угол. А увеличивать тягу (газ) следует плавно, дозированно.

10. Если забуксовали

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Колеса вращаются, а автомобиль не едет? Без паники! Выезжаем «враскачку», используя инерцию. Если машина хотя бы чуть движется вперед-назад, при движении назад включайте заднюю передачу, вперед — переднюю. Либо R и D соответственно, если у вас автомат. Машине легче выезжать с прямыми колесами, но иногда имеет смысл немного поработать рулем, вращая его вправо-влево на небольшие углы. Возможно, шины в какой-то момент зацепятся (например, за край колеи), и этого хватит, чтобы выехать.

Ну, либо придется брать лопату в руки.

11. Отложите поездку

Есть один прием, который сэкономит время и нервы, — вовсе не садиться за руль в такую погоду , особенно если у вас масса срочных дел. Движение общественного транспорта все-таки стабильнее. А некоторые из дел можно перенести либо справиться с ними дистанционно. Мы все это теперь умеем — в отличие от езды в снегопад.

Как не замерзнуть в машине зимой, узнайте тут.

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Фото: ТАСС, АГН «Москва», VK