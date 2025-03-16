Чудесная парочка: на нее японские автоконцерны делают большую ставку

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Компактные кроссоверы-близнецы Subaru и Toyota появятся в 2026 году

Toyota и Subaru совместно работают над парой электромобилей, которые будут продаваться в Японии, Европе и США.

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Ожидается, что новые электромобили получат более традиционный и брутальный дизайн по сравнению с кроссоверами Toyota bZ4x и Subaru Solterra.

Эти автомобили с нулевым уровнем выбросов станут конкурировать в сегменте компактных кроссоверов.

Чтобы снизить затраты на исследования и разработки, новые модели, вероятно, будут использовать те же компоненты, что и bZ4x и Solterra, включая аккумуляторные батареи и электродвигатели на платформе e-TNGA.

Toyota bZ4x
Toyota bZ4x

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Совместная работа даст значительную экономию для обеих компаний, позволив сосредоточиться на разработке других моделей.

Версии от Toyota и Subaru, скорее всего, будут иметь схожий внешний и внутренний дизайн, но с уникальным оформлением передней части и «акцентами» для каждого бренда.

В отличие от Toyota bZ4x и Subaru Solterra, которые производятся на заводе Toyota в Мотомачи, новые автомобили будут выпускаться на заводе Subaru в Ядзиме (Япония). Производство начнется в январе 2026 года.

Subaru Solterra
Subaru Solterra

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В настоящее время Toyota предлагает в Европе три электромобиля (bZ4x, C-HR+ и Urban Cruiser), а у Subaru в глобальной линейке только Solterra. Однако в ближайшие годы ситуация изменится: новый компактный кроссовер станет одним из четырех электромобилей Subaru, разрабатываемых в партнерстве с Toyota.

Кроме того, Subaru в 2028 году планирует представить первый электромобиль собственной разработки. А согласно планам, к 2030 году на электромобили придется половина мировых продаж компании Subaru.

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Алексеева Елена
Количество просмотров 10
16.03.2025 
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