Рак кожи: почему вы подвергаетесь риску даже в автомобиле

Autobild: пассажиры легковых автомобилей подвержены риску заболевания раком кожи

Ежегодно в Германии рак кожи диагностируется у более чем 200 тыс. человек, сообщает немецкое издание Autobild. И отмечает, что этот опасный недуг затрагивает не только тех, кто долгое время проводит на улице, но и пассажиров автомобилей, особенно детей.

Ультрафиолетовое излучение в автомобиле

В большинстве современных автомобилей лобовое стекло защищают от ультрафиолетового излучения, но боковые и задние стекла – нет. Они пропускают около 60% ультрафиолета, что представляет особую опасность для пассажиров, сидящих на задних сиденьях.

Дети, как правило, сидят именно сзади, и поэтому подвергаются большему риску. Ультрафиолетовое излучение типа A (UVA) проникает глубоко в кожу, разрушает коллаген и эластин, а также может привести к раку кожи.

Как защититься?

Если вы часто путешествуете на автомобиле, особенно в солнечные дни, эксперты советуют использовать несколько эффективных способов защиты.

1. Ультрафиолетовая пленка для окон: ее можно наклеить на задние боковые стекла – она блокирует ультрафиолетовые лучи.

2. Солнцезащитные средства. Их следует наносить на открытые участки кожи, даже если вы едете в машине.

3. Солнцезащитные шторы и рулонные занавески. Простые и доступные средства для защиты от солнца. Их можно прикрепить с помощью присосок.

4. Одежда, закрывающая тело. Полезна в жаркие дни для тех, кто не хочет наносить слишком много крема.

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Источник: Autobild