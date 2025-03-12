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«Переламывают кости»: продажу альтернатив детских кресел призвали запретить

Эксперт Шапарин: ребенок должен перевозиться в кресле, которое его не убьет

Детей необходимо перевозить только в специализированных креслах, причем они должны быть правильными.

На рынке есть подделки, имитирующие защищенные кресла, но при попадании машины в аварию они просто «переламывают кости» ребенка, заявил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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Он отметил, что вместе с депутатами продвигает необходимость ввести запрет на разного рода заглушки и устройства, имитирующие ремни безопасности, детские кресла и так далее.

Сейчас в продаже есть «косынки», которые используют в качестве детских кресел. В случае ДТП они просто переламывают кости ребенка, сообщил Шапарин. Также он отметил, что нынешний размер штрафов за перевозку детей без кресла не объясняет нарушителям главное: ребенок должен перевозиться в правильном кресле, которое его не убьет.

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Глава НАС призвал повысить штрафы за ненадлежащую перевозку детей, сделав их выше, чем стоимость кресла. Эта мера окажется действенной, и россияне перестанут перевозить детей без специальных устройств.

Ранее «За рулем» сообщил, что доступный 7-местный кроссовер подешевел в РФ второй раз за месяц.

Источник: НСН

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 28
12.03.2025 
Фото:freepik / freepik
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