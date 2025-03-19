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Для управления какими электросамокатами нужно получить права — эксперт объяснил
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Для управления какими электросамокатами нужно получить права — эксперт объяснил
Эксперт Моржаретто объяснил, для каких...

Для управления какими электросамокатами нужно получить права — эксперт объяснил

Эксперт Моржаретто объяснил, для каких электросамокатов не нужно вводить права

Инициатива введения водительских прав для пользователей электросамокатов будет излишней, потому что на мощные они уже есть, а на менее мощные они не нужны. Таким мнением поделился автоэксперт Игорь Моржаретто.

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Комментируя предложение СК РФ отнести электросамокаты к категории мопедов или мотоциклов в зависимости от мощности и ввести для всех пользователей водительские права, Моржаретто подчеркнул, что основная масса электросамокатов маломощные и не представляют опасности.

«На маломощные самокаты (меньше 250 Вт) нигде в мире прав не выдают. И, мне кажется, это излишне. Давайте тогда еще права на ролики выдавать», – с долей иронией отреагировал эксперт на инициативу.

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Моржаретто напомнил также, что регламент управления электросамокатами мощнее 250 Вт урегулирован на законодательном уровне. А мощные электросамокаты, согласно классификации, относятся к мопедам, подчеркивает эксперт. И для управления таким видом транспорта необходимы права категории М. Эта категория сейчас присваивается автоматически при сдаче любого водительского экзамена, подытожил Моржаретто.

Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 6
19.03.2025 
Фото:АГН «Москва»
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