Достаточно паспорта и номерных знаков: эксперт о водителях электросамокатов

Вице-президент НАС Хайцеэр объяснил, почему пользователям СИМ не нужны права

Инициатива с ограничением возрастного ценза и получением пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ) водительского удостоверения является чрезмерной. Достаточно идентифицировать владельца транспортного средства. Таким мнением поделился вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«Считаю крайне важным регистрировать самокаты, выдавать им номерные знаки в простой форме. Через сайт «Госуслуги» это не является проблемным и дорогостоящим вопросом. В любом случае идентификация пользователя должна быть. Вполне себе нормально было бы пользование самокатом с 14 лет – то есть тогда, когда человек уже получает паспорт и может быть идентифицирован», – подчеркивает вице-президент НАС.

Также Хайцеэр с долей скепсиса относится к предложению по ограничению скорости электросамокатов, потому что непонятно, как будет контролироваться этот процесс.

«Но факт, что самокаты должны двигаться по велосипедным дорожкам или каким-то другим специально отведенным местам. Тогда не будет столкновений с пешеходами. Правда, и они не должны брести по велосипедным дорожкам и мешать двухколесным транспортным средствам», –отмечает эксперт.

Напомним, в настоящее время управлять электросамокатом в РФ можно лицам с 14 лет, Минтранс предлагает повысить минимальный возраст.

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Источник: dailystorm.ru