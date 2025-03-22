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Еще один техногигант вслед за Xiaomi будет делать машины собственной разработки

Компания Foxconn по сборке гаджетов Apple наладит выпуск автомобилей

Крупнейший в Тайване производитель электроники Foxconn, контрактный сборщик гаджетов Apple, подпишет с двумя автоконцернами Японии соглашение о партнерстве по производству автомобилей.

Об этом заявил глава техногиганта Янг Лю. Более того, Foxconn намеревается наладить выпуск двух электрокаров собственной разработки.

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Топ-менеджер не назвал будущих партнеров, но при этом отметил, что контракт подпишут в течение ближайших двух месяцев. СМИ пишут, что одним из партнеров может стать Nissan, тайваньский концерн ранее интересовался активами этого производителя. проявлял внимание. С 1 апреля 2025 года у Nissan сменится руководитель, ожидается, что после этого отношения двух фирм получат новое развитие.

Foxconn планирует уже в середине текущего года наладить выпуск компактного хэтча Model B, а к концу года – более крупной модели Model C. Электрический кроссовер предназначен для американского рынка. Не исключено, что новые модели выйдут на рынок под брендом Foxtron.

Также Foxconn ранее представлял концепты седана, минивэна, пикапа и автобуса.

Источник: forbes.com

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Светлана Тарасенко
Фото:AP/TASS
Количество просмотров 19
22.03.2025 
Фото:AP/TASS
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