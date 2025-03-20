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Водителям назвали 3-й способ покупки нового авто, но есть нюанс
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Водителям назвали 3-й способ покупки нового авто, но есть нюанс

Эксперт Ракитин объяснил, почему «самогон» — самый проблемный способ покупки авто

Существуют три способа покупки автомобиля, но третий лучше вообще не рассматривать, так как он проблемный из-за того, что нужно предусмотреть очень много аспектов. Таким мнением поделился эксперт автоотрасли Максим Ракитин.

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«Если вы хотите купить автомобиль, который представлен официально на рынке, то, конечно, здесь простой и доступный способ – это пойти к официальному дилеру, который выдаст вам гарантию, проведет сделку. Соответственно, у вас появится возможность обслуживать его у этого дилера», – объясняет эксперт.

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Если покупатель хочет приобрести машину не присутствующего в РФ автобренда, придется рассматривать модели, ввезенные по параимпорту. Но в этом случае нужно будет уплатить повышенный утильсбор, предупреждает Ракитин.

«Единственный нюанс – если вы продадите машину в первый год, то тогда государство этот сбор возьмет. Многие конторы, которые занимаются параллельным импортом, уже заработали себе хорошую репутацию. Также они обзавелись сервисами, договорились по поводу поставок запчастей, умеют русифицировать многие машины. Поэтому вот два варианта», – отмечает специалист.

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Что касается так называемого «самогона» – это самый проблемный и самый неудобный способ покупки авто, констатирует Ракитин. Потому что в этом случае есть много юридических и технических аспектов, которые нужно учесть, подытожил эксперт.

Источник: lenta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
20.03.2025 
Фото:Unsplash
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