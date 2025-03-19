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В России появятся два новых кроссовера: начался процесс их сертификации

На рынок России выйдут кроссоверы Jaecoo J7 и J8 под новым брендом Jeland

Кроссоверы Jaecoo J7 и J8 локализуют в России, после этого на рынок они выйдут под брендом Jeland. Об этом пишут СМИ со ссылкой на осведомленный источник, знакомый с процессом сертификации.

Jaecoo J7
Jaecoo J7

Выпуск кроссоверов наладили в Петербурге методом крупноузловой сборки, концерн Chery запатентовал бренд и еще 17 товарных знаков весной 2024 года.

Jaecoo J8
Jaecoo J8

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Источники утверждают, что созданное в 2000 году концерном General Motors предприятие (входит в структуру AGR) уже начало процесс сертификации двух моделей Jeland 35T и Jeland 42T. Ориентировочно мелкоузловую сборку новых кроссоверов запустят уже текущим летом.

Напомним, Jaecoo входит в концерн Chery, автомобили этого бренда могут появиться в России еще под одним локальным брендом Tenet. Уже подписано соглашение о выпуске кроссоверов под этой маркой на экс-заводе Volkswagen в Калуге, принадлежащем AGR.

Источник: китайские-автомобили.рф

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Светлана Тарасенко
Фото:Jaecoo
Количество просмотров 24
19.03.2025 
Фото:Jaecoo
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