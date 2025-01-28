#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России продают экзотичный спорткар, сделанный из Lada: цена удивит
28 января
В России продают экзотичный спорткар, сделанный из Lada: цена удивит
В Казани продают самодельный спорткар за 7,5...
Avatr 11
28 января
В России продают кроссовер с пожизненной гарантией – известны цены 3-х комплектаций
В России стартовали продажи кроссовера...
Россияне смогут оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги»
28 января
Россияне смогут оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги»
ГД РФ приняла закон о новом способе оформления...

Обогрев салона этих автомобилей можно включать дистанционно – называем марки

Omoda и Jaecoo получили пакет «теплых» опций для эксплуатации в условиях России

Автомобили Omoda C5, Jaecoo J7 и Jaecoo J8 получили «теплые» опции специально для рынка России. Они обеспечат владельцев комфортом даже в самые суровые морозы, рассказали в пресс-службе объединенной пресс-службе брендов Omoda&Jaecoo.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Модели оснастили обогревом сидений первого и второго ряда, обогревом рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя. Обогрев боковых зеркал улучшает обзор не только в зимнее время, но и в осенний сезон.

«Модели O&J по умолчанию включают в себя систему дистанционного запуска и прогрева салона, что позволит заранее подготовить мотор к движению, а внутреннее пространство – к приему пассажиров. Брутальный кроссовер JAECOO J7, оборудованный сервисами JAECOO Connect в ряде комплектаций, позволяет управлять системой климат-контроля с помощью приложения на смартфоне», – уточнили в пресс-службе.

Рекомендуем
Новый кроссовер от 1,99 млн рублей — на чем китайцы сэкономили?

Благодаря приложению у владельца есть возможность доступа и к дистанционному запуску двигателя, и к активации любой из систем обогрева и охлаждения салона. Кроме того, быстрому и равномерному прогреву салона автомобиля способствует продуманная система воздушных магистралей, а также высокая скорость прогрева двигателя за счет алюминиевого блока цилиндров. А качественная циркуляция и распределение воздушных потоков обеспечит комфортной атмосферой в салоне автомобиля.

Источник: пресс-служба Omoda&Jaecoo.

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Omoda&Jaecoo
Количество просмотров 14
28.01.2025 
Фото:Omoda&Jaecoo
Поделиться:
Оцените материал:
0