Обогрев салона этих автомобилей можно включать дистанционно – называем марки

Omoda и Jaecoo получили пакет «теплых» опций для эксплуатации в условиях России

Автомобили Omoda C5, Jaecoo J7 и Jaecoo J8 получили «теплые» опции специально для рынка России. Они обеспечат владельцев комфортом даже в самые суровые морозы, рассказали в пресс-службе объединенной пресс-службе брендов Omoda&Jaecoo.

Модели оснастили обогревом сидений первого и второго ряда, обогревом рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя. Обогрев боковых зеркал улучшает обзор не только в зимнее время, но и в осенний сезон.

«Модели O&J по умолчанию включают в себя систему дистанционного запуска и прогрева салона, что позволит заранее подготовить мотор к движению, а внутреннее пространство – к приему пассажиров. Брутальный кроссовер JAECOO J7, оборудованный сервисами JAECOO Connect в ряде комплектаций, позволяет управлять системой климат-контроля с помощью приложения на смартфоне», – уточнили в пресс-службе.

Благодаря приложению у владельца есть возможность доступа и к дистанционному запуску двигателя, и к активации любой из систем обогрева и охлаждения салона. Кроме того, быстрому и равномерному прогреву салона автомобиля способствует продуманная система воздушных магистралей, а также высокая скорость прогрева двигателя за счет алюминиевого блока цилиндров. А качественная циркуляция и распределение воздушных потоков обеспечит комфортной атмосферой в салоне автомобиля.

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Источник: пресс-служба Omoda&Jaecoo.