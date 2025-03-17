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Бывший завод Hyundai в Петербурге начал собирать кроссоверы известной марки

«Ъ»: на бывшем заводе Hyundai в Петербурге начали выпуск кроссоверов Jaecoo

Машины китайского бренда Jaecoo начали собирать на бывшем заводе Hyundai в Петербурге. Готовые автомобили уже стоят на одной из центральных парковок завода, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Telegram-канал AutoRun SPb.

Известно, что слухи о крупноузловом производстве Jaecoo на петербургском заводе ходили с конца 2024 года. Недавно Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщал, что объем производства машин этой марки достигает 1700-2000 единиц в месяц.

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Ранее сообщалось, что автопроизводитель Jaecoo тестирует три новые модели с целью их адаптации в России. Специалисты начали тестирование гибридных версий кроссоверов J7 и J8. Сейчас на авторынке РФ присутствуют их версии с классическим ДВС. Также проходит испытания полностью электрический паркетник J6.

Ранее «За рулем» сообщал, что Focus2Move привел топ-10 самых популярных автобрендов в мире в 2025 году.

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Источник: «Коммерсантъ», Telegram-канал «Русский автомобиль»

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Ушакова Ирина
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Количество просмотров 9
17.03.2025 
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
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