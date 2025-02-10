Специально для собак: кроссовер получит опцию для путешествий с животными

Кроссовер Jaecoo J5 для рынка России оснастят трапом и тентом для собак

Новый кроссовер Jaecoo J5 адаптируют для перевозки питомцев автовладельцев. Речь идет о складном трапе, благодаря которому животные смогут забираться в багажник, и тенте для их отдыха. Когда новинка появится на рынке России, пока не уточняется.

Речь идет об удлиненном профиле дивана второго ряда и наличию подогрева и вентиляции сидений. Отделку интерьера Jaecoo J5 планируют сделать из материалов, устойчивых к царапинам и механическим повреждениям. Отмечается, что климатическая установка кроссовера функционирует таким образом, чтобы предотвратить распространение шерсти по салону.

Из дополнительных аксессуаров для J5 в России включат в комплектацию, в том числе, миски и диспенсеры для воды, а также складные тенты для размещения в багажнике, чтобы питомец чувствовал себя в безопасности.

Такое внимание бренда к четвероногим органично вписывается в маркетинговое позиционирование новинки: Jaecoo J5 призван стать кроссовером для путешествий и активного отдыха вместе с домашними питомцами.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Jaecoo