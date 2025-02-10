#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...
Foton Tunland V9
12 февраля
В России появятся два дизель-электрических пикапа повышенной экономичности
Foton привезет в Россию полноразмерные пикапы...

Специально для собак: кроссовер получит опцию для путешествий с животными

Кроссовер Jaecoo J5 для рынка России оснастят трапом и тентом для собак

Новый кроссовер Jaecoo J5 адаптируют для перевозки питомцев автовладельцев. Речь идет о складном трапе, благодаря которому животные смогут забираться в багажник, и тенте для их отдыха. Когда новинка появится на рынке России, пока не уточняется.

Речь идет об удлиненном профиле дивана второго ряда и наличию подогрева и вентиляции сидений. Отделку интерьера Jaecoo J5 планируют сделать из материалов, устойчивых к царапинам и механическим повреждениям. Отмечается, что климатическая установка кроссовера функционирует таким образом, чтобы предотвратить распространение шерсти по салону.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
«Китаец» или «европеец»? — сравнили кроссоверы 4х2 от 3 млн рублей

Из дополнительных аксессуаров для J5 в России включат в комплектацию, в том числе, миски и диспенсеры для воды, а также складные тенты для размещения в багажнике, чтобы питомец чувствовал себя в безопасности.

Такое внимание бренда к четвероногим органично вписывается в маркетинговое позиционирование новинки: Jaecoo J5 призван стать кроссовером для путешествий и активного отдыха вместе с домашними питомцами.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Jaecoo

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Jaecoo
Количество просмотров 110
10.02.2025 
Фото:Jaecoo
Поделиться:
Оцените материал:
0