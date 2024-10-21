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197 сил, полный привод, багажник 480 литров — цена в РФ?

«За рулем» рассказал, сколько будет стоить кроссовер Jaecoo J5 в России

На международном форуме владельцев автомобилей Omoda&Jaecoo в Китае бренд Jaecoo представил новый кроссовер J5. Модель наследует стиль «старшего» Jaecoo J7 и построена на базе хорошо известного в России Chery Tiggo 4 Pro.

У нового Jaecoo J5 в арсенале 19 активных ассистентов вождения
У нового Jaecoo J5 в арсенале 19 активных ассистентов вождения

Помимо соплатформенника, в конкурентах у новичка окажутся Geely Coolray, Changan CS35 Plus и Omoda C5. Но у J5 есть принципиальное отличие: у него предусмотрены и переднеприводные, и полноприводные версии.

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Внешность Jaecoo J5 – под стать «старшему» J7, а мультимедиа – с голосовым помощником и телематикой
Внешность Jaecoo J5 – под стать «старшему» J7, а мультимедиа – с голосовым помощником и телематикой

Двигатель Jaecoo J5 тот же, что стоит на J7, Omoda C5, Chery Tiggo 7 Pro Max и других моделях: 1.6 турбо, 197 л.с. и 290 Нм. Но для РФ его настройки будут другими.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Для нашего рынка, как это уже бывало, мотор задушат до 150 л.с. В Китае наверняка появятся чисто электрическая и гибридная версии. Они, к слову, могут и до нас добраться, поскольку Chery эту тему активно продвигает.

До появления прайс-листа еще далеко. Но очевидно, что Jaecoo J5 будет чуть дороже, чем Chery Tiggo 4 Pro, и дешевле Jaecoo J7, который сейчас а самом простом переднеприводном варианте можно купить за 2,9 млн рублей.

Емкость багажника Jaecoo J5 – 480–1180 литров, площадь панорамной крыши – 1,45 кв.м.
Емкость багажника Jaecoo J5 – 480–1180 литров, площадь панорамной крыши – 1,45 кв.м.

При длине 4380 мм и колесной базе 2620 мм компакт-кроссовер Jaecoo J5 на 120 мм короче, чем «старший брат» J7.

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Однако J5 при этом имеет очень высокий коэффициент используемого пространства в салоне – 82,8%. Для сравнения, у известного нам полноразмерного кроссовера Chery Tiggo 9 показатель составляет всего 70%. А еще для J5 опционально предлагается фаркоп для буксировки прицепа массой до 1250 кг.

Источник: Китайские автомобили, Jaecoo Club, Максим Кадаков

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Фото:Jaecoo Club и «За рулем»
Количество просмотров 18
21.10.2024
Фото:Jaecoo Club и «За рулем»
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