Новый кроссовер для РФ «засветили» на фото

Jaecoo показал внешность нового кроссовера J5 для России

Принадлежащая Chery марка Jaecoo показала фотографии, проясняющие дизайн и некоторые особенности нового кроссовера J5. До настоящего времени облик машины скрывался за камуфляжем, теперь же подтвердилось, что J5 сохранил свойственные бренду лаконичные черты, а также очевидно, что модель (по крайней мере, в верхних комплектациях) получит панорамную крышу.

Jaecoo J5

Как известно, Jaecoo J5 – это компактный кроссовер, российская цена которого прогнозируется в диапазоне 2-3 млн рублей. В одноклассниках – Geely Coolray, Changan CS35 Plus и Chery Tiggo 4 Pro.

Jaecoo J5

Есть пересечение и с «родственником» по Chery, кроссовером Omoda C5, но они разведены по типу кузова: C5 – это кросс-купе, а J5 – классический кроссовер.

Российская пресс-служба Jaecoo сообщает, что преимущество J5 заключается в том, что «он в равной степени уверенно чувствует себя как в городе, так и за его пределами». Подразумевает ли это под собой что-то большее, чем увеличенный дорожный просвет, мы узнаем после публикации технических характеристик. Мировая премьера Jaecoo J5 состоится в рамках международного форума владельцев Omoda&Jaecoo, который проходит в Китае.

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