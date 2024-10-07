Новый компактный кроссовер призван стать бестселлером в РФ в своем сегменте

Названа предварительная стоимость компактного кроссовера Jaecoo J5 в России

Новому компактному кроссоверу Jaecoo J5 прочат статус бестселлера не только в линейке своего бренда, но и всего сегмента. Он призван конкурировать с такими автомобилями, как Geely Coolray, Changan CS35 Plus и Chery Tiggo 4 Pro. Таким мнением поделился руководитель пресс-службы ГК Expocar Александр Ковалев.

«Стоимость Jaecoo J5, вероятно, будет частично пересекаться с Omoda C5 и расположится в диапазоне от 2 до 3 млн рублей. Внутренней конкуренции быть не должно, прежде всего из-за разных типов кузова: J5 – классический кроссовер, а C5 – кросс-купе», – подчеркивает руководитель пресс-службы компании.

Какие еще автомобили могут появиться на российском рынке? Об этом вы узнаете в ходе выставки, которая состоится в рамках масштабного форума автобизнеса «CarX – 2024». Его агентство «Автостат» проведет 8-10 октября в Москве.

Jaecoo J5

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Источник: autostat.ru