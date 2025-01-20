В РФ едет недорогой кроссовер с продвинутым звуком в салоне

Кроссовер Jaecoo J5 получит мультимедийную систему с режимом караоке

Ожидающийся в России кроссовер Jaecoo J5 получит интересную мультимедийную фишку, которой до сей поры могли похвастать только флагманские модели некоторых люксовых марок. Как сообщает пресс-служба бренда, с 13-дюймового экрана мультимедийки можно будет запустить функцию караоке. Вроде и не обязательная вещь, но в автомобиле для путешествий, коим позиционируется J5, вполне может быть кстати.

Сообщается, что система с эффектом реверберации и особой обработкой звука «гармонично объединяет вокал и фоновую музыку». Есть несколько вариантов акустических эффектов с разными сценариями звучания: «караоке», «студия звукозаписи», «популярная музыка» и «чистый вокал».

Интересно, что в караоке-режиме можно вывести на динамики трек со смартфона – и система сама «срежет» с нее имеющийся вокал, чтобы вы могли порадовать окружающих своим собственным. Микрофон имеет шумоподавление (фильтрует окружающие шумы), но его надо будет отдельно покупать у дилера, как аксессуар.

Как бы то ни было, а на компакт-кроссовере (а габаритная длина машины – всего 4380 мм, колесная база – 2610 мм) такое появится впервые. К слову, по цветам кузова у Jaecoo J5 будет пять вариантов: черный, белый, серый, темно-синий и темно-зеленый. Силовые установки интересные: 1.5 турбо с вариатором для переднего привода, 1.6 турбо с роботом – для варианта 4х4. Паспортный клиренс – внушительные 190 мм.

Машина должна появиться в РФ в течение 2025 года (на сайте уже есть плашка «появится скоро»), цены пока не называют, так что у нас есть только прогнозы. У Jaecoo в России сейчас две модели, это J9 и J7 – и второй из них, стоящий на ступень выше, чем ожидающийся новичок, стоит 2 539 900 рублей (правда, это рекламная цена «с учетом всех выгод»), а значит, компактный J5 будет чуть доступнее.