«Китайский Land Rover» за 2 млн рублей скоро появится в России

Jaecoo запустит в РФ продажи нового кроссовера J5 в первом полугодии 2025 года

Новый компактный кроссовер Jaecoo J5 выйдет на российский рынок в 2025 году, рассказали в пресс-службе марки.

Jaecoo J5

Автомобиль поступит в продажу в первой половине года. Длина нового кроссовера – 4380 мм, колесная база – 2610 мм. Для автомобиля доступно пять цветов: черный, белый, серый, темно-синий и темно-зеленый.

У автомобиля есть медиасистема с 13-дюймовым экраном. Предусмотрены две силовые установки: турбомотор 1.5 в паре с вариатором полагается переднеприводной версии, J5 с полным приводом получит мотор 1.6 в паре с роботом, клиренс равен 190 мм.

Jaecoo J5

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Источник: Jaecoo