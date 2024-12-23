«Китайский Land Rover» за 2 млн рублей скоро появится в России

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Jaecoo запустит в РФ продажи нового кроссовера J5 в первом полугодии 2025 года

Новый компактный кроссовер Jaecoo J5 выйдет на российский рынок в 2025 году, рассказали в пресс-службе марки.

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Jaecoo J5
Jaecoo J5

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Автомобиль поступит в продажу в первой половине года. Длина нового кроссовера – 4380 мм, колесная база – 2610 мм. Для автомобиля доступно пять цветов: черный, белый, серый, темно-синий и темно-зеленый.

У автомобиля есть медиасистема с 13-дюймовым экраном. Предусмотрены две силовые установки: турбомотор 1.5 в паре с вариатором полагается переднеприводной версии, J5 с полным приводом получит мотор 1.6 в паре с роботом, клиренс равен 190 мм.

Jaecoo J5
Jaecoo J5

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Jaecoo

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Ушакова Ирина
Фото:Jaecoo
Количество просмотров 10
23.12.2024 
Фото:Jaecoo
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