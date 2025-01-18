Два китайских бренда готовят для россиян сразу 4 новые модели — есть гибриды

Omoda и Jaecoo начали испытания четырех новых моделей для их адаптации в России

Автопроизводители Omoda и Jaecoo тестируют четыре новые модели с целью их адаптации в России. Об этом рассказали в пресс-службе китайских компаний.

В частности, специалисты Jaecoo начали тестирование гибридных версий кроссоверов J7 и J8. В настоящее время на авторынке РФ присутствуют их версии с классическим ДВС. Также проходит испытания полностью электрический паркетник J6.

Omoda испытывает электромобиль E5, он базируется на популярной в нашей стране бензиновой модели C5.

«Электрические и гибридные версии этих автомобилей в настоящее время проходят дополнительные испытания. В том числе мы следим за ситуацией на автомобильном рынке РФ», – уточнили в пресс-службе.

Более подробная информация о моделях появится после окончания автосалона, который состоится текущей весной в Китае.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: iz.ru