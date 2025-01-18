Два китайских бренда готовят для россиян сразу 4 новые модели — есть гибриды
Omoda и Jaecoo начали испытания четырех новых моделей для их адаптации в России
Автопроизводители Omoda и Jaecoo тестируют четыре новые модели с целью их адаптации в России. Об этом рассказали в пресс-службе китайских компаний.
В частности, специалисты Jaecoo начали тестирование гибридных версий кроссоверов J7 и J8. В настоящее время на авторынке РФ присутствуют их версии с классическим ДВС. Также проходит испытания полностью электрический паркетник J6.
Omoda испытывает электромобиль E5, он базируется на популярной в нашей стране бензиновой модели C5.
«Электрические и гибридные версии этих автомобилей в настоящее время проходят дополнительные испытания. В том числе мы следим за ситуацией на автомобильном рынке РФ», – уточнили в пресс-службе.
Более подробная информация о моделях появится после окончания автосалона, который состоится текущей весной в Китае.
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Источник: iz.ru
Фото:Depositphotos
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18.01.2025
Фото:Depositphotos
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