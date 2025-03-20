В России есть «умные» зарядки, экономящие владельцам электрокаров до 30% затрат

Эксперт Колесников: Сеть зарядных станций станет драйвером продаж электрокаров

Через несколько лет в России сформируется качественная инфраструктура для электромобилей, и зарядные станции органично впишутся в естественную среду мегаполисов. Таким мнением с «За рулем» поделился президент компании «Пензаспецавтомаш» Михаил Колесников.

Мнение эксперта

Михаил Колесников, президент компании «Пензаспецавтомаш»

– Рынок электромобилей в России трансформируется: несмотря на вызовы, мы видим растущий спрос и господдержку. По прогнозам Минэкономразвития, к 2030 году парк электрокаров достигнет 1,5 млн единиц, а их доля в новых продажах – 15-25%. Уже в 2023 году продажи выросли вдвое, что подтверждает тренд. Ключевым драйвером станет развитие зарядной инфраструктуры.

Колесников подчеркивает, что «Россети» планируют к 2026 году развернуть 9,4 тыс. зарядных станций в РФ, включая хабы на трассах. А «Росатом» в рамках проекта «Энергия будущего» устанавливает быстрые зарядки (до 150 кВт).

«В 2024 году Benza запустила пилотные проекты умных зарядок с интеграцией в энергосети, что позволяет снижать нагрузку на сети и экономить для пользователей до 30% затрат», – подчеркивает топ-менеджер.

Несмотря на имеющиеся сложности, такие как недостаточная локализация компонентов, льготные кредиты для производителей и субсидии для покупателей уже дают положительный результат, констатирует Колесников.

«Уверен, что через 5-7 лет Россия сформирует полноценную экосистему для электромобилей, где зарядная инфраструктура станет таким же привычным элементом ландшафта, как АЗС», – подытожил президент компании.

Ранее стало известно, что китайский автопроизводитель BYD анонсировал технологию, благодаря которой для зарядки электромобиля понадобится порядка пяти минут, как и для заправки на АЗС.