Для зарядки электрокара нужно 5 минут — Маск занервничал

Автопроизводитель BYD презентовал 5-минутную зарядку для электромобилей

Китайский автопроизводитель BYD анонсировал технологию, благодаря которой для зарядки электромобиля понадобится примерно столько же времени, как и для его заправки.

Инновационная платформа с напряжением 1000 В обеспечит мощность до 1000 кВт, в итоге на заряд электрокара до 400 км пробега уйдет всего пять минут.

Теперь в планах BYD охватить всю территорию Китая сетью из 4000 станций сверхбыстрой зарядки. Отмечается, что заявленные характеристики превосходят текущие показатели Tesla Supercharger (до 250 кВт). Запуск производства с этой системой начнется уже во второй половине 2025 года.

Компания планирует оснастить новой системой седан Han L и внедорожник Qin L – презентация этих моделей состоялась на автовыставке в Шэньчжэне.

По словам главы автоконцерна Ван Чуаньфу, внедрение архитектуры кардинально изменит автоотрасль и будет способствовать массовому переходу на электромобили.

После объявления о новации акции BYD, котирующиеся на Гонконгской фондовой бирже, выросли более чем на 6% и достигли рекордной отметки в 408,80 гонконгских долларов. Инвесторы говорят о технологическом прорыве и видят в этом вызов Tesla.

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Источник: techstartups.com