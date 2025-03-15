12 новых электромобилей Tesla остались без колес

Воры сняли 44 колеса с автомобилей Tesla на складе Amazon

Совсем недавно мы рассказывали о происшествии с припаркованными электромобилями Tesla во Франции. Новый эпизод переносит нас в США, и на сей раз дело не в вандализме, а в жажде наживы – правда, весьма впечатляющих масштабов. Воры атаковали забитую автомобилями Tesla парковку склада Amazon в Техасе.

Эпизод имел место еще в феврале и вот сейчас просочился в американскую прессу. Источник пишет, что с двенадцати автомобилей моделей Tesla Model Y и Model 3 сняли колеса в ночь на 14 февраля – видимо, кому-то подготовили своеобразный подарок. Всего оказалось похищено 44 весьма недешевых колеса.

Сообщается, что воры неплохо обогатились: 19-дюймовое колесо на Model Y и Model 3 стоит в Штатах около 350 долларов – и уже это дает сумму «навара» около 16 тысяч долларов. А если некоторые машины были в спецкомплектациях с колесами 20", то и еще больше.

Кадры, снятые на парковке Amazon – по подсчетам, общий вес вывезенных ворами колес составил более 900 кг

Интересно, что 15 февраля они попробовали провернуть такое еще раз, «разув» Теслы на другой парковке, но видимо, что-то их спугнуло. Однако полиции повезло еще меньше – расследование по обоим эпизодам приостановлено из-за отсутствия зацепок.

Еще один любопытный факт: ни на одной ограбленной Тесле не работали встроенные видеорегистраторы, а камеры на парковке Amazon, где произошла кража, оказались выключены. По словам местных жителей, этот центр построили, но в эксплуатацию так и не ввели, перепрофилировав под стоянку машин. Tesla воспользовалась ей из-за близости к своему магазину, расположенному в ближайшем городке Лиг-Сити, до которого около 10 км.

Источник считает, что сама компания Tesla от этого эпизода почти наверняка выиграет: страховая возместит ущерб и затраты на замену колес и ремонт товарных машин. Более того, Tesla может найти способ списать компенсировать стоимость всего пострадавшего авто вместо того, чтобы пытаться вернуть его в продажу – например, указав на то, что машины со снятыми колесами стоят на бетонных блоках, могущих повредить батареи...

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Источник: Jalopnik