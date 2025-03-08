Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер ВАЗ-2109
8 марта
Даже пломбы на дверях не нарушены: в России продают уникальный экземпляр ВАЗ-2109
Экспортную версию ВАЗ-2109 без пробега продают...
Интерьер Toyota Hilux 2025
8 марта
Рама, полный привод, автомат — в Россию возвращается популярный японский внедорожник
Российский дилер предлагает новые пикапы Toyota...
Лада Ларгус после 158 500 км: что вышло из строя
8 марта
Лада Ларгус после 158 500 км: что вышло из строя
Неисправность Ларгуса из парка «За рулем» помог...

Вандалы напали на дилерский центр Tesla — вот последствия

Больше десяти автомобилей Tesla сожгли у французского дилерского центра

По меньшей мере 12 автомобилей Tesla существенно пострадали в результате пожара в фирменном дилерском центре бренда во Франции. Как сообщает прокуратура Тулузы, где расположен указанный центр, восемь автомобилей полностью сгорели. Основная версия следствия – поджог. Ущерб оценивается в сумму около 700 тысяч евро.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

По мнению следователей, были целенаправленно подожжены несколько автомобилей (всего зафиксировано три очага возгорания) – с тем расчетом, чтобы от них загорелись другие. Ранее похожую тактику вандалы использовали в Германии.

Среди сгоревших машин есть и продававшиеся дилером, и уже имеющие владельцев и пригнанные на сервис. В основном, это Model Y и Model 3.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Мотив остается неясным, но инцидент произошел на фоне растущей напряженности вокруг Теслы и скандальной фигуры ее гендиректора Илона Маска. В последние несколько месяцев произошло несколько протестов, демонстраций и актов вандализма против Маска в Великобритании и США, а на прошлой неделе один человек уже был арестован за попытку поджога в дилерском центре Tesla.

Источник: Carscoops

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 13
08.03.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0