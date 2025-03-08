Вандалы напали на дилерский центр Tesla — вот последствия
По меньшей мере 12 автомобилей Tesla существенно пострадали в результате пожара в фирменном дилерском центре бренда во Франции. Как сообщает прокуратура Тулузы, где расположен указанный центр, восемь автомобилей полностью сгорели. Основная версия следствия – поджог. Ущерб оценивается в сумму около 700 тысяч евро.
По мнению следователей, были целенаправленно подожжены несколько автомобилей (всего зафиксировано три очага возгорания) – с тем расчетом, чтобы от них загорелись другие. Ранее похожую тактику вандалы использовали в Германии.
Среди сгоревших машин есть и продававшиеся дилером, и уже имеющие владельцев и пригнанные на сервис. В основном, это Model Y и Model 3.
Мотив остается неясным, но инцидент произошел на фоне растущей напряженности вокруг Теслы и скандальной фигуры ее гендиректора Илона Маска. В последние несколько месяцев произошло несколько протестов, демонстраций и актов вандализма против Маска в Великобритании и США, а на прошлой неделе один человек уже был арестован за попытку поджога в дилерском центре Tesla.
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Источник: Carscoops