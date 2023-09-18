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Вот это протест! Активисты сожгли целую стоянку с Теслами

Во Франкфурте сгорело 10 автомобилей Tesla Model Y и еще 5 серьезно пострадали

Бывает, что автомобили горят «пачками» – и в Москве, и во Франкфурте-на-Майне. Как правило, в таких случаях не обходится без поджигателей – так было и в этот раз. Ранним утром во вторник на прошлой неделе в пожарную службу Франкфурта поступил звонок о возгорании на парковке.

До того как бригада прибыла, пламя распространилось на несколько машин – оказалось, что горят электромобили Tesla Model Y. Вскоре пожар потушили и оставили место под наблюдением во избежание повторного возгорания батарей.

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Эвакуировали из собственного двора: 5 причин

В тот же день на платформе Indymedia появилось анонимное письмо под названием «Teslas flambé» («пылающие Теслы»), в котором группа людей назвала компанию Tesla самым большим врагом. Авторы утверждают, что пока корпорации демонстрировали новые комфортабельные машины на автошоу IAA Mobility в Мюнхене, многие люди страдали из-за пожаров в Португалии и на Мауи, а также из-за наводнений в Словении и Австрии.

Федеральное управление по защите конституции Германии называет указанную онлайн-платформу главным СМИ немецких леворадикальных экстремистов. Ущерб от полного сжигания 10 автомобилей Tesla Model Y и частичного повреждения еще пяти составил 537 000 долларов (500 000 евро), полиция ведет расследование.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Источник: insideevs.com

Фото: Youtube

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За РулемИннокентий Кишкурно
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