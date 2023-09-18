Вот это протест! Активисты сожгли целую стоянку с Теслами
Бывает, что автомобили горят «пачками» – и в Москве, и во Франкфурте-на-Майне. Как правило, в таких случаях не обходится без поджигателей – так было и в этот раз. Ранним утром во вторник на прошлой неделе в пожарную службу Франкфурта поступил звонок о возгорании на парковке.
До того как бригада прибыла, пламя распространилось на несколько машин – оказалось, что горят электромобили Tesla Model Y. Вскоре пожар потушили и оставили место под наблюдением во избежание повторного возгорания батарей.
В тот же день на платформе Indymedia появилось анонимное письмо под названием «Teslas flambé» («пылающие Теслы»), в котором группа людей назвала компанию Tesla самым большим врагом. Авторы утверждают, что пока корпорации демонстрировали новые комфортабельные машины на автошоу IAA Mobility в Мюнхене, многие люди страдали из-за пожаров в Португалии и на Мауи, а также из-за наводнений в Словении и Австрии.
Федеральное управление по защите конституции Германии называет указанную онлайн-платформу главным СМИ немецких леворадикальных экстремистов. Ущерб от полного сжигания 10 автомобилей Tesla Model Y и частичного повреждения еще пяти составил 537 000 долларов (500 000 евро), полиция ведет расследование.
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Источник: insideevs.com
Фото: Youtube
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