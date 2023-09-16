Угадайте концовку видео: двое парней заходят во двор, заставленный машинами...

В Москве сожгли несколько припаркованных во дворе автомобилей

В России поджоги машин продолжают оставаться больших страхом автолюбителей. Очередной вопиющий случай произошел на прошлой неделе в столице. В одну из ночей в полицию Строгино поступило обращение: несколько машин горят во дворе на улице Исаковского.

Прибывшие на место сотрудники осмотрели место происшествия и изучили записи с камер видеонаблюдения. Картина им предстала живописная: двое парней заходят во двор, останавливаются около одной из машин, один из них чиркает зажигалкой, после чего кадр заливает яркая вспышка. Вероятно, поджигатели хотели нанести ущерб лишь одному автомобилю, но несколько переусердствовали в дозировке горючего вещества…

Как бы там ни было, в ходе розыска их местонахождение установили и задержали по подозрению в хулиганстве и уничтожении чужого имущества. Сейчас возбуждено уголовное дело по статьям 167 и 213 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего…

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Источник: МВД Медиа

Фото: скриншот видео Youtube