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Заговор конкурентов или реальные недоработки: подан еще один иск к автоконцерну

Австралийские автовладельцы Tesla подали коллективный иск к бренду

Автопроизводителя Tesla обвиняют в том, что некоторые системы автомобилей бренда функционируют некорректно. В этот раз иск по трем пунктам, важным для безопасной эксплуатации машин, подали в Австралии. Всех владельцев электромобилей Tesla Model 3 и Model Y, купивших их с мая 2021 года, приглашают присоединиться к коллективному иску, пишут зарубежные СМИ.

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В частности, есть претензия к заявленной дальности хода на одной зарядке: австралийские автовладельцы жалуются, что не могут достигнуть на автомобиле даже 75% паспортной автономности. Из-за этого удобство эксплуатации снижается.

Вторым пунктом в иске значится автопилот: по мнению юристов, используемое Теслой название вводит в заблуждение покупателей, потому что на самом деле машины не отвечают заявленным требованиям.

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Еще одним поводом для недовольства автовладельцев являются так называемые фантомные торможения. Речь идет о том, что ассистенты водителя иногда видят несуществующие препятствия и активируют систему автоматического экстренного торможения. Это может спровоцировать серьезное ДТП, а такое поведение машины будет неожиданным для остальных участников дорожного движения.

Стоит отметить, что на такие фантомные торможения жаловались и автовладельцы Tesla из других стран. В частности, технические эксперты в ФРГ признали, что система «автопилота» не функционирует нормально и не обеспечивает функции, заявленные производителем и на которые рассчитывает покупатель.

Источник: au.news.yahoo.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 21
26.02.2025 
Фото:Unsplash
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