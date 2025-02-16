Водители попали под суд из-за своих жалоб на эти машины

Tesla выиграла суды против шести водителей, шести блогеров и двух журналистов

Представительство Tesla в Китае подало в суд как минимум на шестерых автовладельцев, шестерых блогеров и два СМИ, которые публиковали негативные отзывы об автомобилях этой американской марки, сообщает источник со ссылкой на расследование информационного агентства Associated Press.

Один из поразительных фактов этого расследования: из 14 заведенных судом дел компания Tesla выиграла 11! Еще одно дело урегулировано в досудебном порядке, а два других обжалуются. Репортеры также выяснили, что Tesla выиграла почти все иски, которые подавали против нее автовладельцы в Китае: из 81 поданного иска только в девяти автовладельцам удалось отстоять свою правду.

Пикет Чжан Ячжоу в 2021 году

Одно из нашумевших дел, которое инициировали сами тесловцы, касается владелицы Model 3 по имени Чжан Ячжоу. В 2021 году ее родители попали на этой машине в аварию, Чжан решила, что виноваты тормоза машины – и устроила пикет, сидя на крыше своего разбитого седана с громкоговорителем. Тесла запросила публичных извинений и 23 тысяч долларов компенсации за удар по репутации, но китаянка пока упирается, заявляя, что выражала свое мнение и чувства, на что имеет полное право.

А вот кто точно «попал» на гнев юристов Tesla, так это блогер Фэн Шимин, который уже выплатил 34 тысячи долларов назначенного судом штрафа за то, что опубликовал пост о предполагаемых неполадках в тормозах его Model S китайского производства.

Кроме того, Tesla уже подала в суд на нескольких журналистов крупных китайских изданий за их публичные высказывания о неисправностях. А двое из журналистов на условиях анонимности сообщили коллегам из Associated Press, что им настоятельно рекомендовали не писать негатива о Тесле, потому что она «является ключевой компанией, которую представило и защищает правительство Шанхая».

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Источник: Carscoops