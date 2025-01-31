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От электромобилей Tesla начали массово избавляться по всему миру

Владельцы Tesla спешно распродают свои электрокары

Владельцы Tesla по всему миру массово отказываются от своих электрокаров по разным причинам. Среди них – дорогое обслуживание, дефицит запчастей, климатические условия, не подходящие для электромобилей, и прочее.

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В Казахстане многие собственники продают Tesla по ценам значительно ниже рыночных: модель Model Y 2019 года предлагают за 10-12 млн тенге, хотя новая стоит около 22 млн. Массовые продажи обусловлены высокими расходами при эксплуатации, дефицитом запчастей. К тому же суровые зимы Казахстана снижают срок использования электромобилей.

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В Польше отказ от Tesla связан с недавними заявлениями Илона Маска. Польские политики и общественники призывают бойкотировать автомобили этого бренда после того, как Маск выступил на митинге ультраправой партии «Альтернатива для Германии», где заявил, что немцам нужно перестать постоянно извиняться за прошлые ошибки.

Маск заявил, что дети не должны нести ответственность за грехи своих предков. Его слова вызвали широкий резонанс в ФРГ и Польше, где память о нацистских преступлениях особенно болезненна.

Ранее «За рулем» сообщал, что BMW, Kia и Toyota могут вернуться в Россию в этом году.

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Источник: Pravda.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1840
31.01.2025 
Фото:Unsplash
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