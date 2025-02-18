Стало известно, когда на рынок выйдет обновленный автомобиль китайской сборки

На заводе Tesla в Китае стартовало производство обновленной модели Y

Завод компании Tesla в китайском Шанхае начал производство обновленной Model Y, кроссовер перед этим прошел все необходимые процедуры сертификации в КНР. О старте выпуска пишут местные СМИ.

«Производство новой модели Y официально началось на заводе Gigafactory в Шанхае. Поставки начнутся в ближайшее время», – сообщила пресс-служба Tesla Asia в своих соцсетях.

Ранее на официальном китайском сайте компании появилась информация, что поставки обновленной модели Y начнутся уже в марте текущего года. Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) обнародовало документы, подтверждающие, что Model Y включена в каталог моделей, на которые распространяется снижение налога на покупку.

Это значит, что модель прошла весь процесс регистрации для продажи в КНР.

Шанхайский завод Tesla производит седан Model 3 и кроссовер Model Y, их поставки осуществляются не только на местный рынок, но и на экспорт. Согласно данным СМИ, в январе 2025 года в Китае было продано 25 694 автомобиля Model Y, а автомобилей Model 3 – 8009.

За весь 2024 год на внутреннем рынке Китая реализовано 480 309 автомобилей Model Y, это 73,10% от 657 102 автомобилей Tesla, проданных в КНР. Продажи Model 3 составили в 2024 году 176 793 автомобиля – 26,90% от общего объема продаж Tesla в Китае.

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Источник: cnevpost.com