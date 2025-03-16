#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер FAW Bestune NAT
16 марта
У Ларгуса появился серьезный семейный конкурент на российском рынке
В России стартовали продажи минивэнов FAW...
Интерьер Hyundai Bayon
16 марта
В России появился новый добротный кроссовер Hyundai по очень привлекательной цене
Продажи кроссоверов Hyundai Bayon стартовали в...
Интерьер Hyundai Ioniq 5 N
16 марта
Популярный Hyundai попал под отзывную кампанию из-за серьезной проблемы с тормозами
Hyundai отзывает 1500 автомобилей Ioniq 5 N...

Стартовали продажи нового флагманского кроссовера от известного бренда

BYD Tang L появился у китайских дилеров в гибридной и электрической версиях

Начались поставки нового флагманского кроссовера BYD Tang L, который уже появился в дилерских центрах Поднебесной.

BYD Tang L
BYD Tang L

Выбор вариантов силовых установок поражает: гибридные версии DM-i и DM-p, а также полностью электрическая (EV) модификация. Последняя предлагает два варианта: заднеприводный с мощностью 500 кВт (670 л.с.) и полноприводный с ошеломляющими 1086 л.с.!

BYD Tang L
BYD Tang L
Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Надежный турбодизель, выносливый автомат, полный привод — так вот ты какая, японская «буханка»!

За такой мощностью стоит электромотор TZ210XYW, впечатляющий своей пиковой частотой вращения в 30 000 об/мин. Гибридные версии также не отстают: DM-i сочетает 1,5-литровый ДВС (154 л.с.) с электромотором мощностью 268 л.с., а DM-p дополняет эту комбинацию вторым электромотором той же мощности, обеспечивая ещё более динамичную езду.

BYD Tang L построен на платформе с ультравысоким напряжением (более 1000 В), что является ключевым фактором его невероятной скорости зарядки. Двухпортовая система позволяет зарядить батарею от 16% до 80% всего за 10 минут на станции мощностью 120 кВт. И это даже при экстремально низких температурах – до -30 °C.

Интерьер BYD Tang L
Интерьер BYD Tang L

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Внутри BYD Tang L царит атмосфера роскоши и комфорта. Просторный салон, выполненный по схеме 2+3+2, порадует пассажиров простором и удобством. 15,6-дюймовый центральный экран, проекционный дисплей AR-HUD и D-образный руль добавляют современности и технологичности. Вместительный багажник объемом 675 литров легко трансформируется до 960 литров со сложенными сиденьями третьего ряда и до впечатляющих 1960 литров – при сложенных втором и третьем рядах. Для удобства пассажиров предусмотрен даже встроенный холодильник!

Габариты кроссовера составляют 5040х1996х1760 мм при внушительной колесной базе 2950 мм, что обеспечивает комфорт даже на дальних поездках. Ожидаемая стартовая цена в Китае составляет около 40 000 долларов США.

Источник: CarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 10
16.03.2025 
Фото:CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
0