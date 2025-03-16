Стартовали продажи нового флагманского кроссовера от известного бренда

BYD Tang L появился у китайских дилеров в гибридной и электрической версиях

Начались поставки нового флагманского кроссовера BYD Tang L, который уже появился в дилерских центрах Поднебесной.

BYD Tang L

Выбор вариантов силовых установок поражает: гибридные версии DM-i и DM-p, а также полностью электрическая (EV) модификация. Последняя предлагает два варианта: заднеприводный с мощностью 500 кВт (670 л.с.) и полноприводный с ошеломляющими 1086 л.с.!

BYD Tang L

За такой мощностью стоит электромотор TZ210XYW, впечатляющий своей пиковой частотой вращения в 30 000 об/мин. Гибридные версии также не отстают: DM-i сочетает 1,5-литровый ДВС (154 л.с.) с электромотором мощностью 268 л.с., а DM-p дополняет эту комбинацию вторым электромотором той же мощности, обеспечивая ещё более динамичную езду.

BYD Tang L построен на платформе с ультравысоким напряжением (более 1000 В), что является ключевым фактором его невероятной скорости зарядки. Двухпортовая система позволяет зарядить батарею от 16% до 80% всего за 10 минут на станции мощностью 120 кВт. И это даже при экстремально низких температурах – до -30 °C.

Интерьер BYD Tang L

Внутри BYD Tang L царит атмосфера роскоши и комфорта. Просторный салон, выполненный по схеме 2+3+2, порадует пассажиров простором и удобством. 15,6-дюймовый центральный экран, проекционный дисплей AR-HUD и D-образный руль добавляют современности и технологичности. Вместительный багажник объемом 675 литров легко трансформируется до 960 литров со сложенными сиденьями третьего ряда и до впечатляющих 1960 литров – при сложенных втором и третьем рядах. Для удобства пассажиров предусмотрен даже встроенный холодильник!

Габариты кроссовера составляют 5040х1996х1760 мм при внушительной колесной базе 2950 мм, что обеспечивает комфорт даже на дальних поездках. Ожидаемая стартовая цена в Китае составляет около 40 000 долларов США.

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Источник: CarNewsChina