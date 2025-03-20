Показатели продаж электромобилей в РФ снижаются на общем фоне падения рынка

Эксперт Мгдесян спрогнозировал падение рынка электрокаров на 30% к концу года

Продажи автомобилей сокращаются по всем сегментам рынка России, включая электромобили, и будет сложно удержать показатели на уровне прошлого года. Не исключено, что по итогам 2025 года будет падение этого сегмента порядка 30% год к году. Таким мнением с «За рулем» поделился начальник отдела продаж автомобилей «Автодом Электро» Исраел Мгдесян.

Мнение эксперта

Исраел Мгдесян, начальник отдела продаж автомобилей «Автодом Электро»

– По итогам января-февраля спрос на легковые электроавтомобили упал. Если сравнивать в процентном соотношении, то продажи снизились примерно на 25-30% к предыдущему году и по тенденции январь по продажам был лучше февраля. Соответственно, февраль пока был лучше, чем март. Март должен быть очень хорошим месяцем по продажам, но, тем не менее, на текущий момент он хуже, чем январь и февраль.

Ситуация на автомобильном рынке такова, что спрос упал абсолютно на все автомобили. Изменения утильсбора сильно повлияли и на стоимость электрокаров в том числе, констатирует Мгдесян.

«И в связи с этим спрос на электроавтомобили упал. Не очень понятна сама структура доплаты коммерческого утилизационного сбора, т.к. есть разная информация, нет точности в законодательстве и не очень понятно, где придется доплачивать, а где этого не придется делать», – объясняет эксперт.

Все эти факторы негативно сказываются на потребительском спросе, так как не очень понятно, что будет в обозримом будущем, потому что есть информация о возможном увеличении утильсбора.

«Если смотреть на общий спрос на электроавтомобили по результатам первого квартала, в связи с тем, что есть падение будет очень сложно удержать количество продаж на том же уровне, что было в прошлом году. Я думаю, что по результатам 2025 года будет падение порядка 30% от показателей прошлого года», – прогнозирует специалист.

Напомним, ранее стало известно, что на заводе «Автотор» в Калининграде начался предсерийный выпуск отечественного электрокара Amber L7.