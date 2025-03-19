«Автотор» начал выпуск электромобиля российской разработки

На «Автоторе» начался предсерийный выпуск российского электрокара Amber L7

Электрокар Amber L7 вышел на стадию изготовления предсерийной партии, сообщил источник со ссылкой на заместителя председателя совета директоров «Автотор Холдинг» Александра Сорокина. Количество изготовленных предсерийных экземпляров не уточняется. В серийное производство модель должна запуститься во II-III квартале 2025 года.

Вкратце напомним, новинка войдет в модельный ряд марки «Амберавто», а индекс L7 указывает на принадлежность машины к классу тяжелых квадрициклов с автомобильными органами управления – L7 / L7e. Мощность двигателя у таких машин не превышает 15 кВт (20 л.с.), максималка ограничена на 50 км/ч. Ставить на учет в ГИБДД такую технику нужно – выдается один номер мотоциклетного типа, устанавливаемый сзади. Доступ на дороги общего пользования у тяжелых квадроциклов есть.

Прототип Amber L7, показанный в сентябре 2024 года

Amber L7 разработан «Автотором» совместно с Московским политехом – там, по словам Сорокина, оптимизировали подвеску и рулевое управление, а также разработали CAN-шину. Платформа создается с учетом максимальной технологической независимости и локализации свыше 90%: двигатель, инвертор, системы управления, аккумуляторы разработаны и произведены в России, подчеркнул топ-менеджер.

Он продолжил, что благодаря применению 3D-моделирования, виртуальных испытаний и цифровых двойников «Автотору» удалось сократить затраты на реальные испытания и ускорить разработку; конструкция с использованием алюминия и полимеров получилась легкой, а выбранные технологии позволили оптимизировать и производственные затраты.

Ранее независимые источники указывали, что конструкция кузова Amber L7 — каркасно-панельная. Несущая структура выполнена из алюминиевых профилей, а наружные панели отформованы из композитов. Предполагается, что «Автотор» будет делать по 5 тысяч таким машин в год. Городская машинка в двух- и четырехместных вариантах рассчитана на студентов, молодые семьи, коммунальщиков, почтальонов, курьеров и сервисы каршеринга; отдельно планируется модификация для маломобильных граждан.

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Источник: Известия