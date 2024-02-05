«Автотор» объявил о создании нового автомобильного бренда

Амберавто – новый бренд «Автотора» для электромобилей

Российский автопроизводитель «Автотор» объявляет о создании бренда для выпуска линейки автомобилей на новой энергии.

Название бренда «Амберавто» сочетает две самые заметные составляющие экономической жизни Калининградской области – янтарь (амбер, от англ. amber) и автомобильное производство (авто).

Собственный бренд и собственный продукт – значимый этап в создании современного полнопрофильного автомобильного производства в самом западном регионе России.

«Автотор» создан 25 ноября 1994 года. В Янтарном крае встали на конвейер современные образцы мировой автоиндустрии, внедрены передовые практики и международные стандарты автомобильного производства.

Накопленный за десятилетия опыт сотрудничества с ведущими мировыми автопроизводителями позволил «Автотору» создать собственную производственную базу.

Продукты

В 2024 году «Автотор» планирует под брендом «Амберавто» выпускать 2- и 4-местные компактные электромобили, созданные на базе собственных разработок. В линейку также войдет несколько моделей электромобилей, работа над которыми ведется совместно с рядом партнеров. Эти модели адаптированы для использования в российских условиях и с перспективой быть высоколокализованными.

Производство полного цикла

Вся продукция под брендом «Амберавто» включена в программу локализации с постепенным достижением уровня свыше 90%. Для этого на новой производственной площадке «Автотора» в Калининградской области создаются 12 новых заводов, на которых будут выпускать не только электромобили, но и десятки наименований автокомпонентов, включая критически важные, такие как электродвигатель, редуктор, тяговая батарея, силовая электроника, а также шасси электромобиля, кузов и кузовные системы, рулевое управление и др.

Предприятиями кластера будет обеспечиваться полный цикл производства, часть из них запустятся уже в 2024 году.

Проект реализуется в рамках Специального инвестиционного контракта между «Автотором», Минпромторгом и Правительством Калининградской области и направлен на решение задач по ускоренному импортозамещению. Инвестиции в проект составят более 70 млрд рублей.

Ранее глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов сообщил, что в этом году предприятие планирует выпустить 100–130 тысяч машин. Для этого придется вдвое расширить модельную линейку и создать продукты в наиболее востребованных сегментах российского рынка и тех, что еще не заняты. Недавно «Автотор» освоил выпуск китайских кроссоверов Dongfeng Sokon ix5 и ix7.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автотор»