На обходе Адлера ведутся работы со стороны Кудепсты и Высокого

Хуснуллин: на обходе Адлера начались активные работы со стороны Кудепсты и Высокого

В Краснодарском крае продолжается строительство обхода Адлера. Он будет входить в состав перспективной дороги, которая пройдёт от федеральной трассы М-4 «Дон» до города Сочи. Сейчас активные работы проводятся на западном участке будущего обхода.

Возведение обхода Адлера общей протяжённостью около 10 км включает несколько этапов.

Большая часть искусственных сооружений как в микрорайоне Кудепста, так и в селе Высоком будет возведена в рамках IV этапа. Положительное заключение «Главгосэкспертизы» и разрешение на его строительство получены в январе 2025 года.

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что для строительства транспортной развязки обхода Адлера с А-147 одновременно на нескольких участках ведется бетонирование опор мостового перехода через реку Кудепсту. Сейчас на возведении обхода Адлера задействовано 74 единицы спецтехники и до 400 специалистов.

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Источник: сайт правительства России