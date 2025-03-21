Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер MG 6
21 марта
Российские дилеры переписали ценники на этот аналог Skoda Octavia
Китайский лифтбек MG 6 подорожал в России на...
На обходе Адлера ведутся работы со стороны Кудепсты и Высокого
21 марта
На обходе Адлера ведутся работы со стороны Кудепсты и Высокого
Хуснуллин: на обходе Адлера начались активные...
Любите гонки и технику? На этих выставках вы увидите нечто поистине крутое
21 марта
Любите гонки и технику? На этих выставках вы увидите нечто поистине крутое
С 4 по 6 апреля 2025 года в КВЦ «Патриот»...

На обходе Адлера ведутся работы со стороны Кудепсты и Высокого

Хуснуллин: на обходе Адлера начались активные работы со стороны Кудепсты и Высокого

В Краснодарском крае продолжается строительство обхода Адлера. Он будет входить в состав перспективной дороги, которая пройдёт от федеральной трассы М-4 «Дон» до города Сочи. Сейчас активные работы проводятся на западном участке будущего обхода.

Возведение обхода Адлера общей протяжённостью около 10 км включает несколько этапов.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Новинка бизнес-класса от 2,5 млн — на чем сэкономили?

Большая часть искусственных сооружений как в микрорайоне Кудепста, так и в селе Высоком будет возведена в рамках IV этапа. Положительное заключение «Главгосэкспертизы» и разрешение на его строительство получены в январе 2025 года.

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что для строительства транспортной развязки обхода Адлера с А-147 одновременно на нескольких участках ведется бетонирование опор мостового перехода через реку Кудепсту. Сейчас на возведении обхода Адлера задействовано 74 единицы спецтехники и до 400 специалистов.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: сайт правительства России

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:пресс-служба правительства России
Количество просмотров 8
21.03.2025 
Фото:пресс-служба правительства России
Поделиться:
Оцените материал:
0