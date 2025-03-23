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Обвиняемые в поджоге автомобилей предстали перед судом: их ждет суровое наказание
23 марта
Обвиняемые в поджоге автомобилей предстали перед судом: их ждет суровое наказание
Поджигателям машин и зарядных станций Tesla...

Обвиняемые в поджоге автомобилей предстали перед судом: их ждет суровое наказание

Поджигателям машин и зарядных станций Tesla грозит до 20 лет тюрьмы

Три поджигателя транспортных средств и зарядных станций Tesla предстали перед судом. Акт вандализма обвиняемые совершили при помощи «коктейля Молотова». Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

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«Эпоха безнаказанности за преступления закончилась. Если вы участвуете в этой волне внутреннего терроризма собственности Tesla, минюст обеспечит вам попадание за решетку», – заявила генпрокурор и глава минюста США Памела Бонди.

Согласно данным, один из подозреваемых бросил порядка восьми коктейлей Молотова в автосалоне Tesla в Сейлеме, штат Орегон. Второй обвиняемый пытался поджечь автомобили в Лавленде (штат Колорадо), третий – нанес повреждения зарядным станциям в Чарлстоне (штат Южная Каролина). Причем, он оставил надписи, оскорбляющие главу Белого дома Дональда Трампа. Каждому из них грозит уголовный срок от пяти до двадцати лет, уточнили в ведомстве.

Источник: reuters.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 14
23.03.2025 
Фото:Depositphotos
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