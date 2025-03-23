Обвиняемые в поджоге автомобилей предстали перед судом: их ждет суровое наказание

Поджигателям машин и зарядных станций Tesla грозит до 20 лет тюрьмы

Три поджигателя транспортных средств и зарядных станций Tesla предстали перед судом. Акт вандализма обвиняемые совершили при помощи «коктейля Молотова». Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

«Эпоха безнаказанности за преступления закончилась. Если вы участвуете в этой волне внутреннего терроризма собственности Tesla, минюст обеспечит вам попадание за решетку», – заявила генпрокурор и глава минюста США Памела Бонди.

Согласно данным, один из подозреваемых бросил порядка восьми коктейлей Молотова в автосалоне Tesla в Сейлеме, штат Орегон. Второй обвиняемый пытался поджечь автомобили в Лавленде (штат Колорадо), третий – нанес повреждения зарядным станциям в Чарлстоне (штат Южная Каролина). Причем, он оставил надписи, оскорбляющие главу Белого дома Дональда Трампа. Каждому из них грозит уголовный срок от пяти до двадцати лет, уточнили в ведомстве.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: reuters.com