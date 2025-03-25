Этот китайский автобренд и так любят в России, а теперь он придет к нам официально

Автобренд из Китая Lixiang ищет на hh.ru сотрудников для работы на рынке РФ

Китайская автомобильная марка Lixiang (Li Auto) будет официально представлена в России под эгидой концерна Sinomach Auto. Китайский производитель гибридных автомобилей и электромобилей появился в 2015 году.

Бренд официально не представлен в России, но его автомобили можно приобрести по неофициальным каналам, и они пользуются у нас популярностью, хотя и недешевы. Согласно данным агентства «Автостат», с 2022 по 2025 год было продано 29,6 тыс. авто Lixiang в России: 46,5% из них составила модель L7, а 40,4% – L9.

Недавно компания «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)», дочернее предприятие Sinomach Auto, начала набор сотрудников для управления брендом Lixiang на российской территории.

Компания разместила три вакансии на сервисе hh.ru: юриста по бренду Lixiang, PR-менеджера и менеджера по гарантиям для обслуживания автомобилей марки в России.

Это говорит о намерении дистрибьютора организовать официальное гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей в РФ.

Sinomach Auto начал свою деятельность на российском рынке в 2023 году и сейчас является официальным дистрибьютором марок Oting и Rox. В сети дилеров Oting и Rox на нашем рынке работает уже более 40 компаний.

В начале 2025 года Sinomach Auto сообщил о планах представить третий китайский бренд, ориентированный на «умные автомобили с альтернативными источниками энергии». Им, вероятнее всего, станет Lixiang (Li Auto).

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Источник: «Известия»