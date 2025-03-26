По трассе М-12 Москва – Казань можно будет доехать и до Тюмени

Трассу М-12 Москва – Казань планируют продлить до Екатеринбурга и Тюмени

Правительство России приняло решение о расширении федеральной трассы М-12 «Восток», сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, трасса уже пользуется высоким спросом у тех, кто путешествует из Москвы в Казань.

Он отметил в ходе отчета Правительства в Госдуме, что трассу продолжат до Екатеринбурга, а затем до Тюмени и далее.

С начала февраля возможность оплаты платных участков трассы М-12 «Восток» стала доступна для водителей Москвы через сервис «Мои платежи» на портале mos.ru.

Счет на оплату будет автоматически выставлен в день поездки.

Для этого нужно указать номер автомобиля в личном кабинете на mos.ru. Также можно найти счет с помощью виджета «Свидетельство ТС», указав номер автомобиля, серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), после чего появятся все неоплаченные счета.

Недавно Музей Транспорта Москвы отреставрировал автомобиль такси ГАЗ-М20А 1954 года. До передачи в музей экспонат находился у частника и был сильно поврежден.