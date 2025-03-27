США ввели пошлины на все автомобили, произведенные за пределами страны

Илон Маск рассказал, как введение пошлин повлияет на стоимость Tesla

Введенные правительством США пошлины в размере 25% на автомобили импортного производства повлияют на цену компонентов автомобилей Tesla из других стран. Об этом у себя в соцсетях заявил глава американской компании Илон Маск.

«Если быть точным, пошлины повлияют на цену компонентов в автомобилях Tesla, которые поставляются из других стран. Влияние на стоимость не ничтожно», – написал миллиардер.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп ввел пошлины в размере 25% на все категории поставок, включая автомобили, произведенные за пределами США. Трамп считает, что введенные меры положительно скажутся на экономике страны. Нововведения вступят в силу 2 апреля 2025 года.

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Источник: ria.ru