США ввели пошлины на все автомобили, произведенные за пределами страны
Илон Маск рассказал, как введение пошлин повлияет на стоимость Tesla
Введенные правительством США пошлины в размере 25% на автомобили импортного производства повлияют на цену компонентов автомобилей Tesla из других стран. Об этом у себя в соцсетях заявил глава американской компании Илон Маск.
«Если быть точным, пошлины повлияют на цену компонентов в автомобилях Tesla, которые поставляются из других стран. Влияние на стоимость не ничтожно», – написал миллиардер.
Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп ввел пошлины в размере 25% на все категории поставок, включая автомобили, произведенные за пределами США. Трамп считает, что введенные меры положительно скажутся на экономике страны. Нововведения вступят в силу 2 апреля 2025 года.
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Источник: ria.ru
Фото:Wikimedia
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27.03.2025
Фото:Wikimedia
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