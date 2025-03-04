Новый виток торговой войны: Трамп «закручивает гайки» автоконцернам других стран

США ввели пошлины на автомобили из Мексики и Канады и увеличили для Китая

Администрация Белого дома после отсрочки ввела пошлины в размере 25% на все категории поставок, включая автомобили из Мексики и Канады. Китайским производителям пошлину увеличили с 10 до 20%. Зарубежные таблоиды пишут, что страны уже планируют ответные меры.

Президент США Дональд Трамп оправдал решение о пошлинах необходимостью повлиять на Мексику и Канаду с целью прекращения трафика контрабанды наркотиков и нелегальных мигрантов через границу. Отсрочка на месяц предоставлялась руководствам стран для раздумий.

Ожидается, что тарифы повлияют на автопром и рынок не только США, но и Мексики с Канадой. Многие автоконцерны, включая локальные бренды, ввозят в США машины, собранные в сопредельных странах. В частности, у Honda и Stellantis эта доля достигает 40%. По мнению участников сферы, новые пошлины приведут к допрасходам производителей и росту цен на автомобили.

Канада намерена ответить зеркально и ввести аналогичные пошлины на некоторые виды продукции, товаропоток по которым составляет более 100 млрд долларов. Китай тоже запустит дополнительные тарифы от 10 до 15% на ряд товаров, и введет запрет на инвестиции для ряда американских компаний.

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Источник: reuters.com