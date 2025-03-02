За Tesla Cybertruck взялись экстремальные тюнеры — получилось очень странно

Компания Mansory показала доработанный Tesla Cybertruck под названием Elongation

Тюнинг-ателье Mansory известно не только впечатляющими изменениями технических характеристик машин, которые становятся объектами их доработок, но и кричащими изменениями, вносимыми в дизайн этих машин. По-своему скандальными становились все их последние проекты: посмотрите, например, на Audi RS 7 Sportback by Mansory, кроссовер Ferrari Purosangue Pugnator или построенный на базе Ford GT монструозный Le Mansory.

В свою очередь, Tesla Cybertrack – самый хайповый автомобиль последней пятилетки, что бы это ни значило: взять хоть аресты в Европе, хоть ремонт скотчем. Словом, эти двое должны были найти друг друга. И нашли.

Mansory представила проект Elongation (буквально «Удлинение») на базе Tesla Cybertruck. Если вам кажется, что применительно к тюнингу электромобиля это должно означать удлинение пробега, то вы не одиноки. Однако об этом на данным момент ничего не известно. Известно лишь о комплекте карбоновых аэродинамических элементов в рамках «программы полной индивидуализации» вашего Сайбертрака.

Бамперы (с новыми секциями света над передним), облицовка передка, колпаки колес, зеркала, крыша, дополненная парой LED-прожекторов – а также еще несколько элементов заменены на оригинальные из углеволокна. Пожалуй, один из самых бьющих по глазам штрихов – это два крылышка на задней кромке кузова. Материалы и цвета интерьера Elongation – полностью сфера желаний владельца.

В общем, получилось настолько кичево, насколько только может быть. Наверное, этот проект можно считать своего рода ответом тем, кто называет серийный Cybertrack безликим уродливым «гробом на колесах». Однако не беремся утверждать, что Elongation способен как-то кардинально переубедить всех этих людей. Одно можно сказать точно: без внимания вы точно не останетесь, даже если вокруг одни Сайбертраки.

Источник: Car and Driver, Mansory