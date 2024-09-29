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Тюнеры решили замахнуться на Ferrari и выкатили сумасшедший проект

Ателье Mansory представило новый тюнинг-проект Ferrari Purosangue Pugnator

Итальянский люксовый кроссовер Ferrari Purosangue, известный своей элегантностью и мощью, обрел неожиданное воплощение благодаря ателье Mansory. Модифицированная версия, получившая название Pugnator, что в переводе с латыни означает «боец», превращает роскошный автомобиль в настоящего зверя с агрессивным дизайном и улучшенными характеристиками.

Ferrari Purosangue Pugnator
Ferrari Purosangue Pugnator

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Ключевой особенностью Pugnator является активное использование карбона. Он покрывает практически весь кузов, от арок и бамперов до капота, крыла, боковых юбок, зеркал заднего вида и даже части задней стойки. Эта «карбоновая броня» не только придает автомобилю уникальный внешний вид, но и снижает его массу, улучшая динамику.

Ferrari Purosangue Pugnator
Ferrari Purosangue Pugnator
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Новый обвес, включающий сплиттер, задний диффузор и расширенные арки, значительно изменяет аэродинамические свойства Purosangue. Эти изменения увеличивают прижимную силу, обеспечивая более уверенное управление на высоких скоростях. Передние диски Pugnator имеют размер 22 дюйма, а задние колеса увеличились до 23 дюймов. Внутри Mansory украсила интерьер белой кожей с акцентами из красного карбона.

Ferrari Purosangue Pugnator
Ferrari Purosangue Pugnator

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Mansory не ограничилась только внешними изменениями. 6,5-литровый двигатель V12 Purosangue, развивающий в стандартной версии 715 л. с., теперь выдает 745 л. с. Это достигнуто за счет обновления электронного блока управления и добавления четырехпоточного спортивного выхлопа с клапанным управлением.

Цена на Pugnator пока не сообщается. Однако учитывая объем проведенных модификаций, можно с уверенностью сказать, что она будет значительно выше, чем у стандартного Purosangue.

Источник: Mansory

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Лежнин Роман
Фото:Mansory
Количество просмотров 1
29.09.2024
Фото:Mansory
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