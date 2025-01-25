Почему Cybertruck запрещают в Европе? Как выкручиваются владельцы?

Полиция забрала у владельца Cybertruck, потому что сочла его опасным

Как читатели «За рулем» уже знают, в Евросоюзе активно запрещают продажи электрических пикапов Tesla Cybertruck, находя эти нарочито угловатые машины слишком опасными для пешеходов и велосипедистов. Собственно, сама Tesla признавала, что сделать Сайбертрак соответствующим евронормам безопасности невозможно технически. Великобритания от объединенной Европы не отстает: там тоже начали «щемить» тех, кто украдкой все же пытается ввезти штатовскую автоэкзотику.

Британские СМИ пишут, что полиция Манчестера конфисковала один из первых ввезенных на Туманный Альбион пикап Cybertruck, поскольку тот «не соответствует требованиям дорожного движения в Великобритании». Тут сразу много нюансов. Во-первых, машина действительно нелегальна – сообщается, конкретный экземпляр не зарегистрирован в Великобритании. Во-вторых, модель как таковая не допущена к эксплуатации на дорогах Великобритании и не имеет сертификата соответствия.

В-третьих, владелец использовал способ, который уже «обкатали» на европейском континенте: машины импортируют из США в Албанию, где их регистрируют, страхуют и доукомплектовывают пластиковым обвесом, призванным сделать машину менее травмоопасной – все это отлично видно на фото выше. По всей вероятности, в Евросоюзе это может «прокатить», а вот в Англии – не получилось.

Машину изъяли, и теперь водителю придется доказывать, что он действительно владелец машины, имеющий страховку, поскольку без страховки ездить по дорогам Великобритании нельзя. Что делать, если твоя машина застрахована лишь в Албании, не совсем понятно. И даже если ему удастся воссоединиться со своим приобретением, на дороги общего пользования ему выезд заказан, ведь Cybertruck еще не прошел испытания безопасности по британским стандартам. И есть большие сомнения, что когда-нибудь пройдет... Ну а в России Сайбертрак пока что можно вполне легально взять в аренду. Правда, выйдет недешево.

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Источник: Jalopnik