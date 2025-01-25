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Почему Cybertruck запрещают в Европе? Как выкручиваются владельцы?

Полиция забрала у владельца Cybertruck, потому что сочла его опасным

Как читатели «За рулем» уже знают, в Евросоюзе активно запрещают продажи электрических пикапов Tesla Cybertruck, находя эти нарочито угловатые машины слишком опасными для пешеходов и велосипедистов. Собственно, сама Tesla признавала, что сделать Сайбертрак соответствующим евронормам безопасности невозможно технически. Великобритания от объединенной Европы не отстает: там тоже начали «щемить» тех, кто украдкой все же пытается ввезти штатовскую автоэкзотику.

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Британские СМИ пишут, что полиция Манчестера конфисковала один из первых ввезенных на Туманный Альбион пикап Cybertruck, поскольку тот «не соответствует требованиям дорожного движения в Великобритании». Тут сразу много нюансов. Во-первых, машина действительно нелегальна – сообщается, конкретный экземпляр не зарегистрирован в Великобритании. Во-вторых, модель как таковая не допущена к эксплуатации на дорогах Великобритании и не имеет сертификата соответствия.

В-третьих, владелец использовал способ, который уже «обкатали» на европейском континенте: машины импортируют из США в Албанию, где их регистрируют, страхуют и доукомплектовывают пластиковым обвесом, призванным сделать машину менее травмоопасной – все это отлично видно на фото выше. По всей вероятности, в Евросоюзе это может «прокатить», а вот в Англии – не получилось.

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Машину изъяли, и теперь водителю придется доказывать, что он действительно владелец машины, имеющий страховку, поскольку без страховки ездить по дорогам Великобритании нельзя. Что делать, если твоя машина застрахована лишь в Албании, не совсем понятно. И даже если ему удастся воссоединиться со своим приобретением, на дороги общего пользования ему выезд заказан, ведь Cybertruck еще не прошел испытания безопасности по британским стандартам. И есть большие сомнения, что когда-нибудь пройдет... Ну а в России Сайбертрак пока что можно вполне легально взять в аренду. Правда, выйдет недешево.

Источник: Jalopnik

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 29
25.01.2025 
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