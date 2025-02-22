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Интерьер Le Mansory на базе Ford GT
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Тюнинг-ателье заколлабилось с брендом одежды для создания уникального суперкара
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Тюнинг-ателье заколлабилось с брендом одежды для создания уникального суперкара

Ателье Mansory в коллаборации с брендом одежды создало экстремальный Ford GT

Немецкое тюнинговое ателье Mansory, специализирующееся на модификации люксовых автомобилей, создало суперкар Le Mansory. Он представляет собой глубоко переработанный Ford GT второго поколения.

Le Mansory на базе Ford GT
Le Mansory на базе Ford GT

Суперкар создан в единственном экземпляре и его не будут выставлять на продажу. Le Mansory станет частью маркетинговых мероприятий в рамках коллаборации ателье и бренда спортивной одежды Under Armor при участии четырехкратного чемпиона НБА, баскетболиста Стефана Карри.

Le Mansory на базе Ford GT
Le Mansory на базе Ford GT

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Дизайн суперкара дополнен различными новыми аэродинамическими компонентами из углепластика, включая массивное антикрыло. Также представители Mansory отметили наличие кастомной светотехники из четырех отдельных блоков и 21-дюймовых колесных дисков. Кузов и колеса оформлены в черно-желтых тонах. Кожаный салон тоже сделан в этой гамме цветов, также он отделан алькантарой и карбоном.

Интерьер Le Mansory на базе Ford GT
Интерьер Le Mansory на базе Ford GT

Ford GT оснащен 656-сильным турбированным мотором V6 объемом 3,5 л, тюнеры увеличили его мощность до 710 сил, а тяговый показатель составляет 840 Нм. Le Mansory разгоняется до 354 км на 7 км быстрее, чем заводской автомобиль.

Источник: f1rstmotors.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Mansory
Количество просмотров 1
22.02.2025 
Фото:Mansory
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