Суперкар ROSSA – кто он?

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В минувшие выходные на выставке «Россия» широкой аудитории впервые продемонстрировали концепт нового суперкара Rossa (имя образовано от словосочетания «Российские спортивные автомобили»).

Автомобиль разработан лидером команды G-Drive Racing Романом Русиновым с командой российских инженеров и известными в автомобильном мире дизайнерами Иваном Борисовым и Владимиром Плехановым, которые работали над проектами Aurus, Volgabus, Marussia, Lada Vesta и XRAY.

Технические решения, воплотившиеся в суперкаре, аккумулировали в себе бесценный опыт Романа Русинова – чемпиона мира по гонкам на выносливость, двукратного чемпиона Российской серии гонок на выносливость REC и серебряного призера прошлогоднего ралли-рейда «Шелковый путь» в классе мотовездеходов. Откроем секрет, несмотря на то, что болид создавался с прицелом на участие в гонках на выносливость, которая проводится среди машин категории GT2 и GT3, у него будут и другие вариации.

Справедливости ради отметим, что представленный на стенде G-Drive концепт-кар не является полностью готовой к заездам версией. Впереди еще много работы по доводке и совершенствованию конструкции машины. Но даже сейчас прототип впечатляет воплотившимися в нем техническими решениями и достигнутыми показателями. Взять, к примеру, низкий, высотой чуть больше одного метра, проработанный до мелочей с точки зрения аэродинамики кузов, который имеет небольшую массу. Оптимизировать его вес удалось не только за счет точного расчета сечения каждого элемента его силовой конструкции и применения современных средств проектирования, но и благодаря широкому использованию современных композиционных материалов. В частности, легкого, обладающего большой прочностью углепластика, из которого изготовлены внешние панели.

Данный материал и технологии работы с ним позволили придать каждому элементу кузова, от оперения, передней «губы» и диффузоров до центрального «плавника» и массивного антикрыла, идеальную с точки зрения аэродинамики форму. Причем каждый из элементов выполняет свою, особую задачу. Так, смонтированное на стойках типа swan-neck антикрыло с плоскостью большой площади, которую по бокам венчают вертикальные кили, имеет строго выверенный угол наклона. На высокой скорости оно создает большую прижимающую силу, направленную на ведущие колеса, что улучшает сцепление покрышек с опорной поверхностью, позволяет добиться безупречной управляемости болида, а также максимально реализовать выдаваемый двигателем крутящий момент.

Двигатель суперкара заслуживает отдельного внимания. В моторном отсеке Rossa (применена среднемоторная компоновка) установлен десятицилиндровый V-образный 5,2-литровый бензиновый ДВС мощностью около семисот (!) лошадиных сил. Мотор агрегатирован с секвентальной коробкой передач. Разгон болида с места до 100 километров в час составляет всего 3,2 секунды. Возникающие при этом силы буквально вдавливают пилота в кресло, или, правильнее будет сказать, особой формы ложемент, также отформованный из композиционного материала. Он, к слову, является частью системы безопасности, обеспечивает не только фиксацию тела пилота, но и вместе с силовой клеткой позволяет выдержать даже мощный удар от столкновения болида с препятствием. Безопасность – превыше всего!

Чтобы погасить огромную кинетическую энергию летящего на полной скорости (а это около 380 км/ч) болида, требуются мощные тормоза. У Rossa они способны развивать большой тормозной момент и эффективно рассеивать выделяемое тепло, не допуская перегрева дисков и колодок.

Большая работа проведена конструкторами и по настройке подвески. Инженеры отдали предпочтение схеме пуш-род с углепластиковым задним подрамником. Конструкцией предусмотрена возможность изменять величину дорожного просвета.

Отдельного внимания заслуживает продуманный до мелочей интерьер болида. В него дизайнерам удалось лаконично интегрировать три дисплея. Все важные показатели находятся в поле зрения. Информация легко считывается пилотом. Один их дисплеев встроен в штурвал. На него же вынесены кнопки для управления наиболее важными функциями и системами. Их расположение выбрано таким образом, чтобы требовалось минимум времени на нажатие. Чем выше скорость – тем меньше времени на реакцию. В автоспорте все решают мгновения.

По предварительным планам, Rossa выкатится на трек уже в ближайшее время. Экстремальные нагрузки гонок будут использовать, чтобы испытывать на новом суперкаре топливо G-Drive и моторные масла G-Energy, которыми уже много лет пользуется команда G-Drive Racing. Благодаря обратной связи от механиков и пилотов разработчики совершенствуют продукцию. Плоды их совместного труда доступны любому автомобилисту, который заправляется на АЗС сети «Газпромнефть».

Международная выставка-форум «Россия» бьет рекорды посещаемости. За два месяца на ВДНХ побывали более четырех миллионов человек! Каждое проходящее в ее рамках событие уникально. К примеру, в День энергетики, когда Роман Русинов презентовал Rossa, в соседнем павильоне Минэнерго организовало серию мастер-классов для юных конструкторов. Под руководством опытных наставников дети собирали модели электрокаров на солнечных батареях – транспорта настоящего и ближайшего будущего. Кто знает, возможно, через несколько лет кто-то из них тоже представит нам разработанный им автомобиль.

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