Смотрите, этот Ford Bronco из 1970-х ни разу не реставрировался

На аукционе Bring a Trailer продали Ford Bronco 1976 года в идеальном состоянии

Раз Ford запрещает торговать рестомодами на базе первого поколения Bronco, у поклонников модели есть лишь один вариант: приобрести настоящий классический Бронко. Предложения о покупке этой культовой модели, да еще в хорошем состоянии, появляются редко, но метко – источник пишет, что на аукцион Bring a Trailer попал экземпляр в поистине идеальном состоянии.

И да, это совершенно иной Бронко – не нынешний топовый Ford Bronco Raptor с раздутыми крыльями и внедорожными шинами 37", и даже не базовая недорогая версия нынешнего поколения, которую Ford поспешил вернуть на фоне кризиса продаж в сегменте... Глядя на эти простые формы, подмывает спросить: может, у вас оттого и кризис, что вы слишком далеко оторвались от УАЗа от своих американских корней?

Машина 1976 года никогда не подвергалась каким-либо изменениям по технической части, а также восстановительным работам и реставрациям. И этот автомобиль – никакая не «капсула времени»: полвека, минувшие с выхода с конвейера, он пребывал в обычной эксплуатации.

Секрет в том, что большую часть автомобиль провел в сухом климате Нью-Мексико и Техаса. Едва заметная патина на лакокрасочном покрытии, несколько сколов, вмятин и характерные красноватые пятна техасской грязи лишь добавляют машине шарма, как винтажной гитаре.

Под капотом у него скромные 125 л.с., но это нижневальный V8, поэтому момент тут – под 300 Нм, а ресурс почти бесконечный. Двигатель работает в паре с 3-ступенчатой механикой и раздаточной коробкой с понижающим рядом. Тормоза – диски спереди, барабаны сзади; шины Goodyear Wrangler. Пробег – всего 87 тысяч км... Торги закончились 11 февраля. Кто-то только что купил себе идеальную машину для летнего пикника или рыбалки.

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Источник: Car and Driver