Автобренд возвращает в линейку бюджетные модели с базовой комплектацией

Ford вернет базовые версии популярных моделей, чтобы удержать спрос на рынке

Тенденция роста цен на новые автомобили затронула потребителей практически по всему миру. Ford за последние годы снял с производства бюджетные модели Focus, Fusion и EcoSport. Благодаря этому решению производителю удалось повысить свою доходность, усилив при этом финансовую нагрузку на потребителей.

В поисках баланса между прибыльностью и потребительским спросом Ford увеличит производство автомобилей в более доступных комплектациях, включая модели Escape, Explorer и F-150. Также производитель намерен вернуть базовую комплектацию Bronco Base. Таким образом. Ford стремится удержать лояльность потребителей в сложных экономических условиях.

Также бренд хочет продвигать обновленные Bronco Sport и Maverick, цена которых на американском рынке составляет менее 30 тыс. долларов (2,9 млн рублей по актуальному курсу).

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Источник: tarantas.news