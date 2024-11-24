Маленькая компания делала «ностальгические» внедорожники – Ford подал в суд!

Ford подал в суд на компанию, делавшую новые Ford Bronco с винтажными кузовами

У компании Ford, как и у Volkswagen, большие проблемы. Сильно промахнувшись с переоборудованием кельнского завода под выпуск электромобилей, они увольняют тысячи сотрудников. Но это в Европе, а в США страсти вокруг Форда бушуют несколько иные. Скажем так: когда дело касается защиты прав на интеллектуальную собственность, компания бдительности не теряет, несмотря на кризис своего европейского отделения. Хотя ситуация, конечно, спорная.

Суть вот в чем. В начале этого года в заголовки новостных лент ворвалась небольшая компания Vintage Broncos, которая создает машины с дизайном классического Ford Bronco 1970-х годов, но с начинкой от Бронко новейшего поколения. И вот 31 октября Ford подал судебный иск с требованием закрыть эту компанию.

«Bronco — один из самых известных и любимых брендов в мире. Незаконные модификации винтажных Bronco и перепродажа современных Ford Bronco под видом "винтажных" вводит в заблуждение клиентов и позволяет несправедливо наживаться на активах брендов Ford и Bronco, на создание которых мы потратили десятилетия. Мы обязаны принять все необходимые меры, чтобы остановить тех, кто подвергает клиентов риску и наживается на значительных инвестициях и репутации Ford», – говориться в иске компании.

Новый Ford Bronco

У Форда есть собственные ретро-пакеты, приближающие новые Ford Bronco к классическому облику, однако Vintage Broncos шагнула гораздо дальше. Начав свою деятельность с реставрации реальных фордовских внедорожников прошлых лет, затем фирма перешла к изготовлению рестомодов – то есть к «накачиванию» оригинальных старых кузовов новыми компонентами. Теперь же у них новый этап – они называют это «новейшей стадии эволюции классических автомобилей».

Vintage Broncos

Точной технологии сборки этих машин в Vintage Broncos не раскрывают, но американские СМИ делают предположение, что за основу берутся изготовленные самой компанией кузова, почти полностью повторяющие Бронко первого поколения. При этом шасси и силовые агрегаты – от нового Ford Bronco. В результате покупатель получает ностальгический дизайн, в который упакованы все преимущества и удобства современной машины. Еще раз: это не рестомод со старым кузовом, это полностью новая техника, просто в «олдовом» прочтении.

Vintage Broncos

В каталоге компании клиент может выбрать 5,0-литровый двигатель Coyote V8, 2,3-литровый EcoBoost или даже электрическую силовую установку неизвестного происхождения, пишет источник. Непонятно, что у этих машин с безопасностью, но судя по всему, дела у компании шли на лад. Минимальная цена внедорожника Vintage Broncos составляет 169 000 долларов.

Иск компании Ford довольно обширный, но в частности, они возражают против нелицензированного использования названия и логотипа Bronco. И вроде бы все закономерно. Но общий тон высказываний пользователей Сети относительно этой ситуации, скорее, порицательный. Многие комментаторы сходятся во мнении, что Ford переборщил – компания Vintage Broncos, в общем-то, «делает вещи». А вам как кажется?

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Источник: The Drive