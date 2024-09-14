Этот немецкий седан с легкостью «объедет» Bugatti Veyron: как это стало возможно?

Ателье Mansory увеличило мощность двигателя Audi RS 7 Sportback до 1035 л. с.

Знаменитое ателье Mansory, известное своими смелыми и эксклюзивными проектами, представило свою версию Audi RS 7 Sportback. И этот автомобиль – не просто доработанный вариант серийной модели, а настоящая зверюга, превосходящая по мощности даже легендарный Bugatti Veyron.

Audi RS 7 Sportback by Mansory

Внешне доработанный RS 7 Sportback от Mansory отличается от стандартного варианта несколькими ключевыми элементами. Тюнеры сохранили оригинальный передний бампер, добавив к нему несколько карбоновых вставок. Рисунок решетки радиатора и черный логотип Audi с четырьмя кольцами остались неизменными. Однако зеркала заднего вида получили новые накладки из легкого карбона, а передние крылья и боковые пороги также украшены элементами из этого материала.

Задний диффузор был заменен на новый с четырьмя ребрами, а в качестве завершающего штриха Mansory добавили сразу два спойлера: один на крышке багажника, а другой – над задним стеклом.

В салоне доминирует яркий оранжевый цвет, который встречается на приборной панели, дверных картах, стойках, солнцезащитных козырьках, потолке, ручках, сиденьях, руле, ремнях безопасности и других элементах. В дополнение к этому появились новые декоративные элементы и металлические акценты с логотипами Mansory.

Интерьер Audi RS 7 Sportback by Mansory

Но главная особенность доработанного Audi RS 7 Sportback от Mansory – это его мощь. Тюнеры повысили мощность двигателя до невероятных 1035 л. с. и 1200 Нм крутящего момента. Это значительно превосходит показатели стандартного Audi RS 7 Performance 2025 модельного года, который выдает 621 л. с. и 850 Нм.

Благодаря такой мощности, Audi разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды, что делает его одним из самых быстрых серийных автомобилей в мире. Максимальная скорость не указана, но судя по всему, она должна быть впечатляющей.

Mansory не публикует цены на свои проекты, поэтому стоимость доработанного Audi RS 7 Sportback обсуждается с клиентами индивидуально.

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Источник: SpeedMe