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Китай нанес сокрушительный удар по американскому автопрому в ответ на пошлины США

Китай пересмотрел тарифы на импорт из США авто с двигателями более 2,5 литра

Торговая война между США и Китаем, разгоревшаяся с новой силой при администрации Трампа, продолжает приносить ощутимые последствия для глобальной экономики.

На минувшей неделе Китай ввел ответные пошлины на ряд американских товаров, и одним из наиболее заметных пострадавших секторов стал автомобильный рынок. Повышение тарифов на импорт автомобилей из США с 15% до 25% накладывает серьезный отпечаток на прибыльность ведущих мировых производителей.

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В первую очередь, под удар попали американские автогиганты Ford и General Motors, а также немецкие премиальные бренды BMW и Mercedes-Benz. Эта мера напрямую затрагивает ввоз в Китай автомобилей с двигателями объемом более 2,5 литра. Это означает, что популярные внедорожники и кроссоверы с шести- и восьмицилиндровыми двигателями, часто импортируемые в Китай из-за рубежа, теперь станут значительно дороже для китайских потребителей. Даже такие модели, как Chevrolet Tahoe с 2,7-литровым двигателем, попали под действие повышенных пошлин, что демонстрирует широту охвата этих мер.

Значимость этого события подчеркивается объемом автомобильного экспорта из Северной Америки в Китай – более трех миллиардов долларов в прошлом году. Повышение пошлин на 10 процентных пунктов неизбежно сократит прибыль автопроизводителей и, возможно, повлияет на их стратегии ведения бизнеса в Китае. Компании могут быть вынуждены пересматривать ценообразование, искать альтернативные рынки сбыта или искать способы локализации производства в Китае, чтобы минимизировать влияние повышенных тарифов.

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Китай также ввел дополнительные пошлины на импорт некоторых видов полезных ископаемых из США. Речь идет о 15-процентной надбавке на уголь и сжиженный природный газ, а также о 10-процентном повышении тарифов на нефть. Еще одним интересным аспектом стало включение PVH Group, владеющей брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, в список ненадежных организаций, нарушающих принципы рыночной торговли.

Источник: Министерство финансов Китая

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Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 4
16.02.2025 
Фото:Chevrolet
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